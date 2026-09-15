Enfrentamientos cuando personal allegado al rector Arturo Talledo y la exvicerrectora Shirley Chilet chocaron en instalaciones de la UNI. (TVPerú)
Enfrentamientos cuando personal allegado al rector Arturo Talledo y la exvicerrectora Shirley Chilet chocaron en instalaciones de la UNI. (TVPerú)
Por Redacción EC

Un grupo de simpatizantes de la exvicerrectora Shirley Chilet desató violentos enfrentamientos este 14 de setiembre al tratar de ingresar a la fuerza a la sede del rectorado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Los manifestantes irrumpieron en el campus universitario frente a la resistencia del personal de seguridad y de un sector de estudiantes que se niegan a acatar fallo del Poder Judicial a favor de anular la elección del rector interino actual, Arturo Talledo.

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