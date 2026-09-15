Un grupo de simpatizantes de la exvicerrectora Shirley Chilet desató violentos enfrentamientos este 14 de setiembre al tratar de ingresar a la fuerza a la sede del rectorado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Los manifestantes irrumpieron en el campus universitario frente a la resistencia del personal de seguridad y de un sector de estudiantes que se niegan a acatar fallo del Poder Judicial a favor de anular la elección del rector interino actual, Arturo Talledo.

La facción de la exautoridad empleó herramientas contundentes como combas y amoladoras para romper las rejas de acceso al pabellón central. La intervención de alumnos y personal administrativo impidió que puedan ingresar a las oficinas del rectorado actual a cargo de Talledo.

El incidente que quedó registrado en videos difundido por redes sociales incluyó enfrentamientos a golpes y patadas en los ingresos del rectorado. La violencia impidió que la facción de Chilet pueda ocupar las oficinas del rectorado.

Poder Judicial anula elección de Talledo en la UNI y ordena restituir a Chilet

El Segundo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima concedió una medida cautelar que dejó sin efecto la designación de Arturo Talledo como rector interino. La resolución judicial dispuso que Shirley Chilet asuma la rectoría de la institución y convoque inmediatamente a elecciones generales.

Exvicerrectora pide acatar fallo del Poder Judicial que anula eleccion de rector Arturo Talledo.

La exvicerrectora envió el Oficio Múltiple N°001-2026-RECTORA(I)-UNI el 12 de setiembre a las autoridades universitarias para exigir el cumplimiento inmediato del fallo. El documento otorgó un plazo de 5 días hábiles a la Asamblea Universitaria para acatar el mandato bajo apercibimiento legal.

Autoridades de la UNI niegan notificación formal sobre la resolución judicial

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) emitió un comunicado oficial en el que negó la recepción de una notificación formal conforme a ley. La institución desconoce los alcances del documento a pesar del oficio enviado por Chilet dos días antes de los incidentes.

El rector interino Arturo Talledo sostuvo que la gestión universitaria esperará la notificación oficial de la cédula para presentar sus observaciones legales. El docente advirtió que un cambio intempestivo en el gobierno universitario generará caos e interrumpirá el proceso electoral en marcha.

Autoridades interinas de la UNI con Arturo Talledo a la cabeza desconocen fallo porque niegan haber sido notificados.

La administración de la casa de estudios rechazó de forma enfática el uso de la violencia y la usurpación de funciones en el campus. La representación legal de la universidad inició denuncias penales ante el Ministerio Público contra los autores materiales de los destrozos.

Diversos integrantes de la comunidad académica solicitaron la presencia preventiva de la Fiscalía para resguardar el patrimonio institucional. Las actividades en la universidad continúan bajo tensión mientras el estamento estudiantil exige respetar los cauces democráticos.