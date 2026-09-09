Por Redacción EC

Para muchos jóvenes peruanos, ingresar a la universidad representa el inicio de una etapa decisiva en su formación profesional. Entre las instituciones que concentran buena parte de las preferencias de quienes buscan especializarse en carreras vinculadas con la ingeniería se encuentra la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), reconocida por su exigencia académica y por la preparación de sus estudiantes. Sin embargo, la manera en que se adquieren determinados conocimientos también puede generar debate. En ese contexto, el ingeniero argentino Damián compartió su particular visión sobre el aprendizaje de las matemáticas y cuestionó que algunos estudiantes puedan concentrarse demasiado en resolver ejercicios sin comprender completamente los conceptos que existen detrás de cada procedimiento.