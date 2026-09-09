Para muchos jóvenes peruanos, ingresar a la universidad representa el inicio de una etapa decisiva en su formación profesional. Entre las instituciones que concentran buena parte de las preferencias de quienes buscan especializarse en carreras vinculadas con la ingeniería se encuentra la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), reconocida por su exigencia académica y por la preparación de sus estudiantes. Sin embargo, la manera en que se adquieren determinados conocimientos también puede generar debate. En ese contexto, el ingeniero argentino Damián compartió su particular visión sobre el aprendizaje de las matemáticas y cuestionó que algunos estudiantes puedan concentrarse demasiado en resolver ejercicios sin comprender completamente los conceptos que existen detrás de cada procedimiento.

INGENIERO ARGENTINO CUESTIONA LA FORMA DE APRENDER MATEMÁTICAS

Durante una entrevista concedida a los alumnos de ‘Inspírate UNI’, el ingeniero argentino Damián habló sobre los retos que suelen aparecer durante la etapa universitaria. La conversación abordó diferentes aspectos relacionados con el aprendizaje y el rendimiento académico, especialmente en materias donde la resolución de problemas tiene un papel importante.

Una de las consultas estuvo relacionada con las evaluaciones que plantean problemas y ecuaciones. Ante ello, el profesional consideró que tanto estudiantes como docentes deberían apostar por una metodología que permita desarrollar una comprensión más profunda de los conceptos. Su observación se centró en la diferencia entre seguir un procedimiento aprendido de memoria y realmente entender qué representa cada operación matemática.

LA CONTUNDENTE REFLEXIÓN SOBRE LAS FÓRMULAS

El ingeniero explicó que resolver correctamente un ejercicio no necesariamente demuestra que el estudiante haya comprendido el fundamento del problema. En ese sentido, cuestionó la costumbre de limitar el aprendizaje a la repetición de determinados pasos y sostuvo que la matemática requiere una interpretación mucho más amplia.

“Hay que cambiar estas cosas. Que resuelvan un ejercicio sin entender qué están haciendo (significa) entonces que no alcanza cierta profundidad o complejidad en su entendimiento. Piensan que entender matemática es aprenderse la fórmula y reemplazar los valores. Eso no es matemática. Eso lo puede hacer cualquiera. Entender la matemática es poder comprender el porqué de esa fórmula, de dónde viene, qué está representado, si se puede entender de otra manera o gráficamente. Entender eso es fundamental, no hacer solamente ejercicios”, sostuvo el ingeniero.

¿QUÉ UNIVERSIDAD DESTACA EN INGENIERÍA SEGÚN SCIMAGO?

Más allá de la reflexión del ingeniero argentino, otro de los puntos que despierta interés entre quienes buscan estudiar esta especialidad es el posicionamiento de las universidades peruanas. De acuerdo con el ranking SCImago 2025 para el área de ingeniería, la Universidad Continental ocupa el primer lugar entre las instituciones del país. La clasificación considera indicadores relacionados con investigación, innovación e impacto social.

En esa misma clasificación, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) aparece en el segundo puesto, mientras que la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) ocupa la tercera posición y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) figura en el cuarto lugar. El ranking, por tanto, presenta una evaluación basada en indicadores académicos y de investigación que difieren de la percepción tradicional sobre el prestigio de cada institución.

LAS OTRAS UNIVERSIDADES QUE FIGURAN EN EL RANKING

La Universidad Continental cuenta entre su oferta con Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Sistemas e Informática e Ingeniería Mecatrónica. Además, su propuesta educativa contempla modalidades presencial, semipresencial y a distancia, con presencia en distintas ciudades del país.

El listado de instituciones destacadas en ingeniería también incluye a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Universidad César Vallejo (UCV) y la Universidad Privada del Norte (UPN). De esta manera, el ranking reúne a diferentes universidades peruanas que sobresalen en esta área según los criterios utilizados por SCImago.