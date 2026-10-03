Culminar los cursos de una carrera universitaria no siempre significa que el estudiante pueda obtener de inmediato su título profesional, pues todavía puede quedar pendiente una investigación, las revisiones correspondientes y la sustentación. Ante esta situación, una propuesta presentada en el marco de las elecciones para nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) plantea modificar el momento en que los alumnos comienzan a trabajar en su tesis. La iniciativa busca que este proceso pueda iniciarse desde el sexto ciclo y que los estudiantes aprovechen parte de su formación para avanzar con su investigación antes de terminar la carrera. La propuesta también incluye un sistema de asesoría especializada y otras medidas relacionadas con investigación e infraestructura. A continuación, te contamos en qué consiste la iniciativa y qué plantea para los estudiantes de la UNI.

¿LOS ESTUDIANTES DE LA UNI PODRÍAN COMENZAR SU TESIS DESDE EL SEXTO CICLO?

La propuesta fue presentada por Aurelio Padilla, candidato al Rectorado de la UNI, y plantea que el desarrollo de una investigación pueda comenzar desde el sexto ciclo. De esta manera, el estudiante tendría varios semestres para definir un tema, recopilar información, establecer una metodología y avanzar progresivamente con su trabajo, en lugar de concentrar estas actividades durante la parte final de la carrera.

El objetivo es que, al llegar al egreso, el alumno tenga su investigación suficientemente avanzada y pueda encontrarse en mejores condiciones para realizar la sustentación. Así, la tesis pasaría a integrarse de manera más temprana a la trayectoria académica del estudiante.

¿QUÉ APOYO RECIBIRÍAN LOS ESTUDIANTES PARA DESARROLLAR SU INVESTIGACIÓN?

Uno de los principales componentes de la iniciativa es la creación de un Centro Universitario de Metodología y Asesoría. Este espacio estaría conformado por especialistas encargados de brindar orientación a estudiantes de las diferentes facultades durante las distintas etapas de sus investigaciones.

La propuesta contempla que este acompañamiento pueda comenzar desde la formulación del proyecto y continuar durante el desarrollo de la tesis. Con ello, se busca que los alumnos tengan respaldo para organizar su investigación y superar las dificultades metodológicas que puedan aparecer durante el proceso.

Actualmente, la UNI ya permite registrar un tema de tesis cuando el estudiante se encuentra en los dos últimos ciclos o después de haber egresado. Por ello, la propuesta busca principalmente adelantar ese momento.

UNI. | Foto: Andina

¿QUÉ OTRAS MEDIDAS SE CONTEMPLA PARA LA UNI?

También se considera fortalecer las condiciones para desarrollar investigación dentro de la universidad. Padilla propone gestionar mayores recursos ante el Ministerio de Economía y Finanzas destinados a proyectos de investigación, innovación y otras iniciativas de impacto académico.

En infraestructura, su plan contempla modernizar los 100 laboratorios de las distintas facultades y establecer un programa de mantenimiento integral. Además, incluye medidas vinculadas al bienestar estudiantil, como aumentar las raciones del comedor, mejorar la iluminación de los espacios deportivos y construir un gimnasio de alta competencia.

Cabe precisar que se trata de propuestas de campaña y su eventual aplicación dependería de la elección, así como de los procesos académicos, administrativos y presupuestales necesarios, según informa Infobae.

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