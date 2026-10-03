Plantean que estudiantes de la UNI comiencen su tesis a mitad de carrera para que cuando egresen tengan trabajo listo | Foto: Andina
Plantean que estudiantes de la UNI comiencen su tesis a mitad de carrera para que cuando egresen tengan trabajo listo | Foto: Andina
Por Redacción EC

Culminar los cursos de una carrera universitaria no siempre significa que el estudiante pueda obtener de inmediato su título profesional, pues todavía puede quedar pendiente una investigación, las revisiones correspondientes y la sustentación. Ante esta situación, una propuesta presentada en el marco de las elecciones para nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) plantea modificar el momento en que los alumnos comienzan a trabajar en su tesis. La iniciativa busca que este proceso pueda iniciarse desde el sexto ciclo y que los estudiantes aprovechen parte de su formación para avanzar con su investigación antes de terminar la carrera. La propuesta también incluye un sistema de asesoría especializada y otras medidas relacionadas con investigación e infraestructura. A continuación, te contamos en qué consiste la iniciativa y qué plantea para los estudiantes de la UNI.

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