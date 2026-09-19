Desde los laboratorios de la Universidad Nacional de Ingeniería hasta las pistas de Guayaquil, el ingenio peruano volvió a hacerse notar. Los estudiantes que integran NovaTech UNI llegaron a Ecuador para competir en el Robot Games Zero Latitud, un escenario donde la tecnología y la precisión marcaron cada jornada. Con sus robots sobre la pista, los jóvenes pusieron a prueba horas de preparación y trabajo en equipo. El esfuerzo dio frutos al conseguir el segundo lugar en la categoría Seguidor de Línea.

El resultado abrió además una nueva puerta para los representantes de la UNI, quienes ahora miran hacia un desafío todavía mayor. Su destacada participación en Ecuador les permitirá acceder a una próxima competencia internacional en Rumania. Para el equipo, la experiencia significa continuar perfeccionando sus conocimientos y llevar sus proyectos tecnológicos a nuevos escenarios. Entre circuitos, sensores y programación, los estudiantes demostraron que la innovación también se construye desde las aulas. Ahora, el próximo destino ya está marcado: Rumania.

Conoce los estudiantes que alcanzarion el segundo puesto en la competencia internacional de robots

Entre cables, sensores y circuitos, Yuracc Raamyanee Flores de la Cruz y Teófilo Alejandro Fiestas Nanfuñay vivieron una experiencia que llevó su formación universitaria más allá de las aulas. Ambos estudiantes, integrantes de NovaTech UNI, contaron a la agencia Andina cómo afrontaron su participación en el Robot Games Zero Latitud. El certamen se desarrolló del 27 al 29 de agosto en Guayaquil, Ecuador, y reunió a jóvenes talentos de distintos centros de formación. La competencia también recibió delegaciones de Estados Unidos y Colombia, además de representantes ecuatorianos.

Durante las jornadas, los participantes tuvieron que demostrar mucho más que habilidad para manejar un robot. El desafío exigió conocimientos en diseño, construcción, electrónica y programación, disciplinas que se combinaron para superar cada prueba. Para los estudiantes de la UNI, cada recorrido sobre la pista significó poner en práctica meses de aprendizaje y preparación. La precisión y la capacidad para resolver problemas fueron determinantes durante la competencia. Así, Guayaquil se convirtió en el escenario donde la innovación estudiantil se encontró con el talento internacional.

Así fue el diseño del robot llevado a Ecuador desarrollado dentro de NovaTech UNI

Sobre la pista, cada curva se convirtió en una prueba de precisión para el robot desarrollado por NovaTech UNI. Los estudiantes de cuarto ciclo de Ingeniería Mecánica de la UNI explicaron que se trata de un seguidor de línea velocista autónomo, diseñado para completar un circuito en el menor tiempo posible. Para lograrlo, el dispositivo cuenta con 12 sensores que identifican constantemente su posición respecto a la línea. Un ESP32 procesa esa información y ordena los ajustes necesarios para mantener el rumbo.

Detrás de esos segundos sobre la pista hubo meses de trabajo entre construcción, programación y ensayos. Los estudiantes tuvieron que probar distintas configuraciones hasta encontrar la combinación adecuada para que el robot alcanzara velocidad sin perder estabilidad. Cada curva obligó a perfeccionar el sistema de control y ajustar la respuesta de los motores. El proceso estuvo marcado por pruebas constantes y correcciones sobre la marcha. Finalmente, el equilibrio entre rapidez y precisión se convirtió en una de las claves de su desempeño en competencia.

No fue nada fácil, la competencia fue encontrar ese equilibrio entre velocidad, control y agarre

El segundo lugar llegó después de una competencia donde cada fracción de segundo podía cambiar el resultado. El objetivo del equipo NovaTech UNI era claro: que su robot recorriera de manera autónoma la pista y completara el circuito siguiendo la línea en el menor tiempo posible. Una vez iniciada la carrera, los estudiantes dejaban de intervenir y toda la responsabilidad quedaba en manos de la máquina. Durante tres rondas consecutivas, sin posibilidad de modificar el hardware ni el software, cada equipo debía confiar en su preparación. La presión aumentaba porque solo el mejor tiempo obtenido era tomado en cuenta.

Pero correr más rápido también significaba asumir mayores riesgos en cada curva. El desafío estuvo en encontrar el equilibrio entre velocidad, control y agarre, incluso frente a detalles como la suciedad acumulada en las llantas, que podía provocar deslizamientos. Finalmente, el robot de NovaTech UNI logró detener el cronómetro apenas 0.022 segundos después del primer puesto. Esa mínima diferencia terminó convirtiéndose en el reflejo de meses de pruebas y ajustes. Para Yuracc Raamyanee Flores de la Cruz, el segundo lugar tuvo un valor especial porque evidenció todo el trabajo que había detrás de aquel recorrido.

Ahora toca la competencia internacional de robótica en la que participan equipos de distintos países en Rumanía

El segundo lugar conseguido en Guayaquil abrió para NovaTech UNI una ventana hacia nuevos desafíos internacionales. Los estudiantes pudieron comparar su trabajo con proyectos de otros países y conocer propuestas tecnológicas desarrolladas por jóvenes apasionados por la robótica. La experiencia, contaron, fue intensa no solo por la competencia, sino también por representar a la UNI frente a delegaciones extranjeras. Entre los participantes estuvieron equipos de Estados Unidos, Bolivia y Colombia, algunos con experiencia previa en certámenes internacionales. Ahora, el siguiente desafío ya tiene fecha y destino: Bucarest, Rumania.

La acreditación obtenida les permitirá competir en RoboChallenge Romania 2026, del 30 de octubre al 1 de noviembre, en una cita que reunirá diversas modalidades de robótica. El equipo busca llegar con un robot más rápido, estable y preciso, mientras trabaja en mejorar la tracción, el control y sus componentes mecánicos y electrónicos. La experiencia en Ecuador también fue difundida por el medio ecuatoriano Ecuavisa, ampliando el alcance de su proyecto. Para los estudiantes, el objetivo va más allá del podio: quieren que lo aprendido fortalezca a NovaTech UNI y motive a nuevos jóvenes a desarrollar tecnología. En ese camino, también reconocieron el aporte de Erico Giuliano Sánchez Butron, Jhojan Antony Espinoza Coronel y Camila Estefani Gonzales Pariona en la construcción del proyecto.

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