Por Redacción EC

Desde los laboratorios de la Universidad Nacional de Ingeniería hasta las pistas de Guayaquil, el ingenio peruano volvió a hacerse notar. Los estudiantes que integran NovaTech UNI llegaron a Ecuador para competir en el Robot Games Zero Latitud, un escenario donde la tecnología y la precisión marcaron cada jornada. Con sus robots sobre la pista, los jóvenes pusieron a prueba horas de preparación y trabajo en equipo. El esfuerzo dio frutos al conseguir el segundo lugar en la categoría Seguidor de Línea.

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