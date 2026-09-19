El ceviche peruano continúa avanzando en el Mundial de Comidas 2026, la competencia gastronómica impulsada por el streamer español Ibai Llanos en redes sociales. Tras superar a Guatemala en los cuartos de final y a Argentina en semifinales, Perú consiguió su pase a la definición del torneo, donde volverá a enfrentarse con Venezuela, rival al que ya venció en el Mundial de Desayunos. Durante la semifinal contra Argentina, mientras se desarrollaba la votación, PromPerú hizo un llamado a la hinchada nacional para seguir respaldando al plato bandera y ayudarlo a conseguir el pase a la gran final. A continuación, te contamos qué dijo la entidad, cómo se puede votar en la competición y cuáles son los resultados que llevaron al Perú hasta la gran final.

¿QUÉ MENSAJE ENVIÓ PROMPERÚ A LOS PERUANOS POR EL CEVICHE?

PromPerú convocó a los seguidores peruanos a respaldar al ceviche. La entidad destacó el avance del plato nacional y pidió mantener el apoyo en esta etapa decisiva. “¡Hagamos sentir la fuerza de la hinchada peruana una vez más!”, expresó al referirse a la participación del Perú.

La institución también señaló que la propuesta peruana combina el ceviche con Inca Kola y sostuvo que alcanzar las semifinales refleja el reconocimiento de la gastronomía nacional.

(Foto: PromPerú) / PAO FLORES

¿CÓMO SE PUEDE VOTAR POR EL CEVICHE EN EL MUNDIAL DE COMIDAS?

La participación se realiza mediante las cuentas oficiales y publicaciones de Ibai Llanos en distintas plataformas digitales. Los usuarios pueden apoyar al representante peruano siguiendo estas opciones:

Instagram y TikTok: ingresar a las publicaciones correspondientes al enfrentamiento y votar por el ceviche. Facebook y YouTube: participar mediante las publicaciones compartidas en estas redes. YouTube: marcar “Me gusta” en el comentario que identifique al plato peruano.

Los votos son individuales y se contabilizan por cada cuenta registrada en las plataformas.

¿CÓMO LLEGÓ PERÚ A LA FINAL DEL MUNDIAL DE COMIDAS?

El camino del Perú hasta esta instancia incluyó tres enfrentamientos. Primero, el ceviche superó a las baleadas de Honduras en octavos de final con 2,9 millones de votos frente a 1,8 millones. Luego, en cuartos, venció al pepián de pollo de Guatemala por 2 millones 747 mil apoyos contra cerca de 2 millones 400 mil.

En semifinales, el representante peruano se impuso al asado argentino acompañado de fernet con Coca-Cola. El ceviche y la Inca Kola consiguieron 1,9 millones de votos, mientras Argentina alcanzó 1,184 millones, según informa Infobae.

Nuestro país aseguró su pase a la última instancia tras imponerse a Argentina.

¿QUIÉN SERÁ EL RIVAL DE PERÚ EN LA GRAN FINAL?

Venezuela será el contrincante de Perú tras derrotar a Ecuador con 2,308 millones de votos contra 1,511 millones. Su propuesta está integrada por el pabellón criollo y la maltina.

La final tendrá además un antecedente que vuelve a poner frente a frente a ambos países. En el Mundial de Desayunos, Perú y Venezuela también disputaron el título, con el triunfo del pan con chicharrón peruano por 12,8 millones de votos frente a 12,6 millones de la arepa reina pepiada.

Ibai Llanos todavía no ha anunciado cuándo comenzará ni cuándo terminará la votación final del Mundial de Comidas 2026, por lo que ambos países deberán esperar el anuncio para esta etapa.

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