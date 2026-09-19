El mensaje de PromPerú a los peruanos sobre el ceviche en el Mundial de Comidas 2026 de Ibai | Foto: Magnific
El mensaje de PromPerú a los peruanos sobre el ceviche en el Mundial de Comidas 2026 de Ibai | Foto: Magnific
Por José Templo

El ceviche peruano continúa avanzando en el Mundial de Comidas 2026, la competencia gastronómica impulsada por el streamer español Ibai Llanos en redes sociales. Tras superar a Guatemala en los cuartos de final y a Argentina en semifinales, Perú consiguió su pase a la definición del torneo, donde volverá a enfrentarse con Venezuela, rival al que ya venció en el Mundial de Desayunos. Durante la semifinal contra Argentina, mientras se desarrollaba la votación, PromPerú hizo un llamado a la hinchada nacional para seguir respaldando al plato bandera y ayudarlo a conseguir el pase a la gran final. A continuación, te contamos qué dijo la entidad, cómo se puede votar en la competición y cuáles son los resultados que llevaron al Perú hasta la gran final.

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