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Resumen

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El plato bandera de Perú está de celebración, aquí te dejamos unos tips para que lo prepares en tu casa.
El plato bandera de Perú está de celebración, aquí te dejamos unos tips para que lo prepares en tu casa.
/ Mario Zapata
Por Alejandra Garboza

En el marco del Día del Ceviche, que se celebra cada 28 de junio, muchos aprovecharán la fecha para preparar en casa el plato bandera de nuestra gastronomía. Aunque la receta parece sencilla, lograr un ceviche con el equilibrio perfecto entre frescura, acidez y textura requiere cuidar cada detalle. En ese sentido, tres chefs nos comparten los secretos que utilizan en sus cocinas para conseguir un resultado perfecto.

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