Por Alejandra Garboza

El primer domingo de febrero no es una fecha cualquiera en el calendario gastronómico del Perú. Es el día en que se celebra la Leche de Tigre, ese concentrado de sabor, frescura y picardía que condensa la esencia misma del mar. Para entender la evolución de este plato, visitamos a La Aldea de Gastón, un espacio que respira la identidad chalaca.

La Aldea de Gastón, el ‘point’ con ‘power chalaco’ que muestra las múltiples personalidades de la leche de tigre
