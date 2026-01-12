La ruta del helado 2026: las novedades y propuestas que revolucionan los sabores de la temporada más calurosa del año

Si algo define al verano limeño es la búsqueda constante de lugares donde refrescarse y darse un gusto. Este año, la tradicional ruta de heladerías suma nuevas paradas que dialogan con tendencias: salud, origen, artesanía, pero sin perder identidad local. Dos propuestas recién llegadas se roban la atención y ya son un boom en redes sociales, pero como siempre, hay otras que siguen en el corazón de los que disfrutan de un postre helado.

Santorini es una de las novedades. Un espacio que toma como base el yogur griego y lo convierte en un postre “sin culpa”. Inspirado en el boom de los frozen yogurts, el proyecto apuesta por un producto alto en proteína, bajo en grasa y azúcar, y con probióticos naturales. Aquí no hay bolas tradicionales: el formato es soft, con una textura cremosa que se ha logrado tras meses de pruebas en laboratorio. La carta parte de un sabor original de yogur y se complementa con más de 20 toppings donde manda la creatividad: chía, miel de Oxapampa, frutas frescas, pistacho, baklava de inspiración mediterránea y combinaciones que evitan los excesos artificiales. El diseño del local refuerza el concepto: referencias a Grecia conviven con materiales y artesanía local como piedras, cañas de azúcar y detalles hechos a mano, en una experiencia que va más allá del helado. A solo unos meses de abrir, el boca a boca ya la coloca como una de las paradas obligatorias del verano.

Santorini se ha convertido en una parada necesaria en San Isidro, sus helados y su espacio conquista las redes sociales. / Marketing Santorini y Carlos Kenjiro

Otra de las aperturas recientes es La Gelateria di Troppo, una extensión natural del reconocido restaurante italiano Troppo. El proyecto nació en el antiguo garaje del local, hoy convertido en un taller de gelato soft artesanal donde se trabaja bajo la premisa de calidad y origen. La carta es breve: cuatro sabores, tres fijos: pistacho de Sicilia, chocolate con cacao piurano al 70% y vainilla amazónica, y uno estacional que va rotando según la fruta disponible, actualmente uva borgoña de Ica. A esto se suman toppings y sundaes de la casa, conos hechos a diario (incluida una versión gluten free), postres italianos como cannoli, baci di dama y ricciarelli, además de café de especialidad y affogato. Es una propuesta que privilegia el producto y la técnica, ideal para quienes buscan sabores intensos y bien definidos y que quieren sentirse como en Italia.

La Gelateria di Troppo busca trabajar todo en casa, desde el helado hasta los conos, ofreciendo una opción libre de gluten. / Alonso Mujica/Panorama

En el recorrido no puede faltar Freddo, la heladería argentina que abrió su primer local en Lima en 2024 y que hoy se consolida como referente premium. Con más de 50 años de historia y presencia en varios países, la marca ofrece más de 40 sabores que van desde clásicos como dulce de leche, sambayón o tramontana, hasta creaciones propias con chocolate patagónico u Oreo. Sus gelatos, elaborados en Argentina bajo recetas tradicionales, mantienen una textura cremosa y reconocible. Con locales en centros comerciales clave como Larcomar, Jockey Plaza, Real Plaza Primavera, Parque La Molina y KM40, donde tienen opciones también de cafetería para completar la experiencia. Freddo se ha convertido en una opción familiar y confiable para los días de calor.

No hay verano sin un helado argentino, así es como Freddo ha ganado terreno entre los amantes de este postre. / Freddo

Si buscas otra propuesta italiana, Dalcello es una gran opción. La heladería que nació hace 10 años ha apostado por la cremosidad, iniciando la venta con 30 sabores y hoy alcanza los 50. Fueron los hermanos Andrés y Ernesto Meso quienes asumieron el reto de poner una heladería, inspirados por un tío quien les dio las primeras recetas y técnicas de antaño para lograr un buen gelato.

Los helados de Dalcello, que es un juego de palabras en italiano que quiere decir “Del Cielo”, se puede servir por bolas, en vasito o en cono. Además, se puede conseguir de medio litro y de litro.

En cuanto a los sabores, este mes los favoritos son los limeños: el de alfajor y el suspiro a la limeña, el de arándanos se suma a la “trilogía divina”. Además, están preparando helados endulzados con Stevia de café, lúcuma, vainilla, fresa y chocolate.

Asimismo, el producto que está en “lista del verano” son los conos divinos, que son artesanalmente hechos con borde de chocolate y cuyos toppings a elegir son los de trozos de pistachos, de maní, de cookies and cream y grajeas coloridas.

Un helado sabor a alfajor o helados endulzados con stevia, la propuesta de Dalcello que busca llevar al cielo a sus visitantes. / Dalcello

En cambio, si lo que buscas es una paleta, Zacateca ofrece unas rellenas. Tras este “postre” está la maestra heladera Sandra Da Ponte, quien convirtió a la torta de Tres leches en un helado. Así también ofrece el Merengado de Chirimoya, que no es más que una crema de chirimoya con pedazos de merengue y rellena de manjar. Pero la que se impone como la favorita es el de Chocoteja, una paleta de chocolate rellena de manjar blanco y pedazos de pecanas; mientras que el de Trufa es una paleta de chocolate rellena de fudge de chocolate.

Para este verano, las nuevas paletas son la de frutos rojos (fresa, arándanos y frambuesa); y la Tropical (piña, mango y maracuyá).

La paleta de Frutos rojos es la novedad del verano en Zacateca. / Zacateca

Así, el verano 2026 dibuja una ruta heladera diversa: desde lo saludable y contemporáneo, pasando por la artesanía italiana, hasta la tradición argentina. Un mapa dulce que confirma que Lima ya no solo sigue tendencias, sino que también las adapta y las hace propias.