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Resumen

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El presidente del Congreso en funciones, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), advirtió que “el indulto” al exmandatario Pedro Castillo “sería absolutamente ilegal y contraproducente”, al ser consultado por la llamada que le hizo el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, al jefe de Estado, José María Balcázar, a través de la cual le sugirió liberar al docente.

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