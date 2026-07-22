El presidente del Congreso en funciones, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), advirtió que “el indulto” al exmandatario Pedro Castillo “sería absolutamente ilegal y contraproducente”, al ser consultado por la llamada que le hizo el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, al jefe de Estado, José María Balcázar, a través de la cual le sugirió liberar al docente.

“El indulto a Pedro Castillo sería absolutamente ilegal, contraproducente y creo que no va a ocurrir. No hay manera que el presidente [Balcázar] pueda indultarlo, porque es un sentenciado en primera instancia, que ha apelado a la segunda instancia y sería ilegal que lo indulten”, manifestó en declaraciones a El Comercio.

En noviembre último, el profesor fue sentenciado a 11 años y cinco meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, a raíz del golpe de Estado que anunció en televisión nacional el 7 de diciembre de 2022.

Rospigliosi remarcó que las solicitudes de indulto y de gracia presidencial presentadas por Castillo y sus abogados deben ser resueltos por el nuevo gobierno y no por la administración de Balcázar, a la que ya le restan solo cinco días.

“Por el siguiente [Ejecutivo]. Este gobierno no tiene por qué tomar una decisión, porque no puede. Además, desde el punto de vista legal, si lo hace cometería una ilegalidad”, subrayó.

La Comisión de Gracias Presidenciales, adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, solicitó recientemente a la Corte Suprema de Justicia remitir información sobre el proceso que se le siguió a Castillo Terrones por el golpe de Estado de perpetró.

En sus dos últimos pedidos de gracia presidencial, el expresidente, a través de su abogado Walter Ayala, busca dejar sin efecto la condena por conspiración para la rebelión y también la orden de prisión preventiva por los presuntos actos de corrupción en la licitación del puente Tarata. El exministro de Defensa argumentó que en ambos casos se ha excedido del tiempo la etapa de instrucción.

No obstante, fuentes del Ejecutivo indicaron a El Comercio que, a raíz de la condena al exmandatario por conspiración para la rebelión, se colige que la solicitud no cumpliría con el supuesto de la recomendación del derecho de gracia común. ¿La razón? El proceso contra el profesor ya superó la etapa de investigación preparatoria.

Sobre el fallo que dictó prisión preventiva contra Castillo por el Caso Tarata y otros, las mismas fuentes indicaron que al ser investigado por presunta organización criminal, el Ministerio Público tiene mayor plazo para realizar la pesquisa. Por ejemplo, de acuerdo con el artículo 342, numeral 2, del nuevo Código Procesal Penal, cuenta, inicialmente, con 36 meses.

Y este plazo se puede prorrogar por 36 meses más, si es concedido por el juez de investigación preparatoria. Agregaron que, en el caso del expresidente, la exigencia del artículo 118 de la Constitución, invocada por la defensa del docente, recién se podría aplicar a partir de marzo de 2032.

Otras fuentes del Ejecutivo indicaron a este Diario que una eventual salida del actual ministro de Justicia Luis Jiménez Borra debe ser vista como “una señal de alerta” de que el indulto o la gracias presidencial común a Castillo va en serio.

“Fuera de lugar”

Rospigliosi consideró como “fuera de lugar” la propuesta de Jorge Nieto, excandidato presidencial y líder del Partido del Buen Gobierno, para que Fuerza Popular no dirija ninguna de las dos cámaras del nuevo Congreso.

“Me parece que está fuera de lugar decir que el partido de gobierno no debe ocupar la presidencia de las cámaras. El gobierno que inicia el 28 de julio requiere respaldo para tomar medidas inmediatas sobre el fenómeno de El Niño, seguridad ciudadana y economía”, manifestó en “Siempre a las 8 con Milagros Leiva”, video podcast de El Comercio.

El presidente del Congreso en funciones recordó que en el primer gobierno de Alberto Fujmori (1990-1995), sin que este tenga mayoría, “se eligió a miembros de su grupo para las presidencias” de las cámaras. Y que lo mismo sucedió en el Parlamento unicameral en las administraciones de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

“Lo normal es que el partido de gobierno, o la primera minoría como es Fuerza Popular en ambas cámaras, asuma ese rol. Esperamos tener un quinquenio de estabilidad con este parlamento bicameral”, expreso.

De otro lado, el presidente de la Mesa Directiva dijo que él no firmó un nuevo acuerdo con el sindicato de trabajadores del Congreso para darles nuevos beneficios laborales, sino “una comisión”.

“Pero era inevitable porque son derechos adquiridos que venían de años atrás; si los quitas, te arman un proceso judicial. Es una cachetada a la pobreza y un exceso, lo reconozco. Espero que con la bicameralidad y menos bancadas esto se corrija y no se repita”, complementó.

Según informó “Punto Final”, el desembolsó en remuneraciones en el Parlamento pasó de S/402,9 millones en el 2021 a S/906,2 millones en el 2025. Es decir, más del doble que al inicio de este Congreso. Además, el referido dominical dio cuenta que los trabajadores legislativos reciben bonos mensuales por movilidad y alimentos.

La administración de Rospigliosi, además, se negó a entregar al programa de TV los últimos acuerdos suscritos, al señalar que los documentos no se encontraban en su archivo. Esto ante una solicitud en amparo de la Ley de Transparencia.