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Un contrapeso técnico

“Los diputados serán los encargados de cocinar los textos legislativos y de efectuar las labores de control político”.

    Martin Hidalgo
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación (Udiec)

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar para El Comercio)
    (Ilustración: Víctor Aguilar para El Comercio)
    / Víctor Aguilar

    Esta semana deben definirse las mesas directivas para senadores y diputados, por lo que se intensificarán las negociaciones entre las bancadas para la conformación de las fórmulas. Lo que está en juego es el balance de poderes que delimitará el nuevo flujo que tendrá el Parlamento con dos cámaras.

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