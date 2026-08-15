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¿Puede la IA hacer más inteligente al Estado peruano?

    Victor Román/Sci2Press
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración elaborada con IA
    Ilustración elaborada con IA

    El último septiembre el Ministerio del Interior informó que un nuevo centro de datos procesaría la información de 3.282 cámaras de videovigilancia y utilizará inteligencia artificial para identificar rostros y placas de vehículos vinculados con requisitorias judiciales. La idea es que si una cámara detecta a una persona buscada, el sistema puede alertar a la Policía.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.