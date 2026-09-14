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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La inteligencia artificial (IA) ha entrado en una nueva etapa. Si bien es cierto que la masificación de esta tecnología comenzó hace unos cuatro años, hoy existen un gran número de empresas que ofrecen este servicio, pasando por las estadounidenses OpenAI, Anthropic, Google, Meta, las chinas DeepSeek, Moonshot AI, Alibaba, o la europea Mistral AI.

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