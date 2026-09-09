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Resumen

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OpenAI, creadora de ChatGPT, dijo que necesitaron 88 horas y millones de dólares en potencia de cómputo para descifrar lo que se conoce como el problema de Navier-Stokes. (Foto de Samuel Boivin / NurPhoto vía AFP)
OpenAI, creadora de ChatGPT, dijo que necesitaron 88 horas y millones de dólares en potencia de cómputo para descifrar lo que se conoce como el problema de Navier-Stokes. (Foto de Samuel Boivin / NurPhoto vía AFP)
/ SAMUEL BOIVIN
Por Agencia AFP

La compañía OpenAI afirmó el martes que uno de sus modelos de inteligencia artificial resolvió un acertijo matemático que ha derrotado a las mentes humanas durante generaciones, una declaración que provocó una disputa con investigadores rivales por este mérito.

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