Apple presentó este miércoles el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el iPhone Duo, su primer teléfono plegable. Sin embargo, dejó fuera del evento al iPhone 18 convencional. Su ausencia representa un importante cambio en la estrategia de la compañía, que durante años lanzó simultáneamente las versiones estándar y Pro de sus celulares.

Esto no significa que Apple haya cancelado el dispositivo. Diversos reportes señalan que el iPhone 18 llegaría durante los primeros meses de 2027, posiblemente acompañado por el iPhone 18e y una nueva generación del iPhone Air. La compañía todavía no ha confirmado su fecha de lanzamiento ni ha explicado públicamente por qué decidió dividir la presentación de su nueva familia de teléfonos.

Una de las principales razones sería el creciente tamaño de su catálogo. Separar los lanzamientos permite que los modelos Pro y el plegable iPhone Duo concentren la atención durante la campaña de fin de año, mientras que los dispositivos más accesibles podrían protagonizar una segunda presentación durante el primer semestre de 2027.

La decisión también ayudaría a Apple a distribuir sus ventas de manera más equilibrada durante el año. A ello se suma la escasez mundial de procesadores y chips de memoria, que ha elevado los costos de fabricación y estaría llevando a las compañías a priorizar dispositivos más costosos y con mayores márgenes de ganancia. Ejecutivos del proveedor Pegatron señalaron previamente que algunos fabricantes estaban trasladando sus principales temporadas de producción debido a estas limitaciones.

Como consecuencia, el iPhone 17 permanecerá durante más tiempo como el modelo convencional más reciente de Apple. Quienes esperaban adquirir un iPhone 18 más económico tendrán que aguardar hasta 2027 o elegir entre los iPhone 18 Pro, que parten desde US$1.199, y el iPhone Duo, cuyo precio supera los US$2.000. Apple todavía deberá confirmar cuándo llegará finalmente el modelo estándar.