Diversos reportes señalan que el iPhone 18 llegaría durante los primeros meses de 2027. (Fuente: iStock)
Diversos reportes señalan que el iPhone 18 llegaría durante los primeros meses de 2027. (Fuente: iStock)
Por Redacción EC

Apple presentó este miércoles el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el iPhone Duo, su primer teléfono plegable. Sin embargo, dejó fuera del evento al iPhone 18 convencional. Su ausencia representa un importante cambio en la estrategia de la compañía, que durante años lanzó simultáneamente las versiones estándar y Pro de sus celulares.

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