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Nuevo evento de presentación de Apple. REMITIDA / HANDOUT por APPLE
Nuevo evento de presentación de Apple. REMITIDA / HANDOUT por APPLE
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Por Agencia Europa Press

Apple ha anunciado un nuevo evento de presentación de producto previsto para el próximo martes 13 de octubre, donde dará a conocer sus nuevos dispositivos inteligentes para el hogar, entre los que se prevé su nuevo hub inteligente Smart Home y actualizaciones del Apple TV y el HomePod mini.

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