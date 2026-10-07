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Resumen

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Google ha puesto a disposición del público su herramienta para detectar productos generados con inteligencia artificial. (Foto: AFP)
Google ha puesto a disposición del público su herramienta para detectar productos generados con inteligencia artificial. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

Google puso este miércoles a disposición del público general su herramienta SynthID Detector, una plataforma web que permite a cualquier usuario verificar si una imagen, un vídeo o un archivo de audio ha sido generado mediante inteligencia artificial (IA).

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