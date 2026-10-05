Si tipear no te parece un ejercicio lo suficientemente engorroso, Google Japón tiene las respuesta a tus deseos con una nueva versión del Gboard que mezcla un teclado tradicional con una cinta transportadora y hace que el acto de escribir aún más un ejercicio de celeridad y tino, al punto de que escribir correctamente utilizando este dispositivo llenará de orgullo a cualquier instructor de mecanografía.

En un video publicado por Google Japón, se puede ver que el nuevo Gboard divide las teclas tradicionales de un teclado en tres filas de 29 botones cada una en constante movimiento por la cinta transportadora, un innovador diseño que revierte el tradicional método de tipeo para “llevar las teclas directamente directamente a las puntas de los dedos”

“A medida que pasan los días, siempre hemos tenido que mover los dedos hacia teclas fijas. Eso podría parecer una constante estática de la mecanografía, pero tal vez eso solo fuera una idea preconcebida. Al escribir con un nuevo ritmo, el teclado que tanto hemos esperado por fin ha llegado”, señala el presentador.

El a todas luces inútil producto forma parte de una tradición de la filial japonesa de Google de lanzar productos ridículos, principalmente teclados, como bromas cada año, inicialmente durante el Día de los Inocentes el 1 de abril y, a partir de 2021, a inicios de octubre. Muestras de sus teclados curiosos está uno que funcionaba con discos de marcar al estilo de los teléfonos antiguos y otro donde todas las teclas del teclado estaban en una sola fila.

Si quieres adquirir uno de estos teclados, desafortunadamente no están a la venta. Sin embargo, si tienes cierta habilidad técnica los ingenieros de Google Japón han dejado los planos para construir tu propia versión de este teclado, y los de todos sus proyectos anteriores, gratuitamente en este enlace.