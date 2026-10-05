Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Si tipear no te parece un ejercicio lo suficientemente engorroso, Google Japón tiene las respuesta a tus deseos con una nueva versión del Gboard que mezcla un teclado tradicional con una cinta transportadora y hace que el acto de escribir aún más un ejercicio de celeridad y tino, al punto de que escribir correctamente utilizando este dispositivo llenará de orgullo a cualquier instructor de mecanografía.
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