Google ha anunciado que en noviembre comenzará a migrar automáticamente las Gems, las versiones personalizadas del asistente de inteligencia artificial (IA) Gemini, hacia las skills, en un momento en el que los agentes de IA evolucionan a una experiencia “todo en uno” que permite que realicen varias tareas en vez de estar centrados en una.

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Concretamente, las skills de Google Gemini son instrucciones o conjuntos de herramientas configuradas que enseñan al asistente de inteligencia artificial a realizar tareas específicas de manera automática o mediante accesos directos.

En este sentido, la ‘app’ de Gemini ha empezado mostrar una notificación que avisa de que las Gems se convertirán en skills a partir del 17 de noviembre de este año, y que se migrarán a un nuevo formato, por lo que los usuarios no tendrán que hacer nada ante la nueva transición, como ha recogido el medio especializado 9to5Google.

Google lanzó las Gems en 2024 como chatbots de IA personalizados según la necesidad del usuario, ya fuera como un entrenador especializado en alguna materia, un programador o incluso un nutricionista dedicado a aportar la información necesaria para mejorar la alimentación del usuario.

Una de las virtudes de las Gems era que se podían compartir con otros usuarios a través de enlaces, aunque obligaban a iniciar un chat independiente cada vez que se querían usar. Con las skills, en cambio, bastará con escribir una barra (/) para invocarlas para su uso y con la diferencia de que se pueden usar varias a la vez.

De hecho, las skills de Gemini se lanzaron en mayo integradas dentro de Gemini Spark, pero no se expandieron globalmente hasta el mes siguiente. Esta nueva experiencia de Gemini va en línea con la irrupción, a principios de año, de agentes de IA “todo en uno” como OpenClaw o el lanzamiento por parte de Meta de Muse, un agente de IA que realiza todo tipo de tareas por el usuario.

Asimismo, hace semanas Anthropic actualizó Claude al integrar en el chat las capacidades de Cowork, de modo que el chatbot adapta las respuestas según la consulta del usuario, por ejemplo, para crear un documento en el que ordenar datos. Una novedad que va a la par que la de Google con las skills para centralizar la experiencia.