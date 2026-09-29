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La ‘app’ de Gemini ha empezado mostrar una notificación que avisa de que las Gems se convertirán en skills a partir del 17 de noviembre de este año.
La ‘app’ de Gemini ha empezado mostrar una notificación que avisa de que las Gems se convertirán en skills a partir del 17 de noviembre de este año.
/ Google
Por Agencia Europa Press

Google ha anunciado que en noviembre comenzará a migrar automáticamente las Gems, las versiones personalizadas del asistente de inteligencia artificial (IA) Gemini, hacia las skills, en un momento en el que los agentes de IA evolucionan a una experiencia “todo en uno” que permite que realicen varias tareas en vez de estar centrados en una.

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