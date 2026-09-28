Los carros modernos incorporan cada vez más tecnología y conectividad. Pero esa evolución también abre nuevas puertas para los ciberdelincuentes. Kaspersky detectó en junio de 2026 un malware dirigido a las unidades de infoentretenimiento (Head Units) basadas en Android, capaz de convertir estos dispositivos en parte de una botnet.

El ataque aprovechó el mecanismo de actualización de software de sistemas desarrollados por la empresa china DoFun. A través de una aplicación legítima encargada de gestionar estas actualizaciones, los atacantes introdujeron un troyano denominado JarService, que podía instalarse sin la intervención del conductor.

Una vez dentro, el malware podía descargar código adicional y comunicarse con servidores controlados por los atacantes. Entre sus funciones estaba la generación fraudulenta de publicidad y la incorporación de la consola a una red de dispositivos infectados utilizada como proxy.

¿Qué significa esto para el conductor? En el caso investigado, el objetivo no era controlar directamente el motor, los frenos o la dirección. Sin embargo, una infección puede afectar el funcionamiento de la pantalla, consumir recursos del sistema y utilizar la conexión a Internet del vehículo para actividades que el propietario desconoce.

El caso también plantea una pregunta para el mercado peruano. A medida que aumentan los vehículos conectados, las actualizaciones inalámbricas, las aplicaciones y los sistemas basados en Android, la ciberseguridad debería convertirse en otro aspecto que el comprador considere.

Kaspersky informó del problema al desarrollador involucrado, que posteriormente corrigió las vulnerabilidades detectadas.

La advertencia es clara: la pantalla del auto ya no es solamente un sistema para escuchar música o utilizar el navegador; también puede convertirse en un objetivo para los ciberdelincuentes.