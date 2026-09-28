Kaspersky detectó un malware que aprovecha sistemas de infoentretenimiento con Android para cometer fraude publicitario y sumar los dispositivos a una botnet. (Foto: Kaspersky)
Kaspersky detectó un malware que aprovecha sistemas de infoentretenimiento con Android para cometer fraude publicitario y sumar los dispositivos a una botnet. (Foto: Kaspersky)
/ Kaspersky
Por Redacción EC

Los carros modernos incorporan cada vez más tecnología y conectividad. Pero esa evolución también abre nuevas puertas para los ciberdelincuentes. Kaspersky detectó en junio de 2026 un malware dirigido a las unidades de infoentretenimiento (Head Units) basadas en Android, capaz de convertir estos dispositivos en parte de una botnet.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.