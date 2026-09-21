Cuando se habla de autos eléctricos, uno de los términos que más aparece es el “torque instantáneo”. Pero ¿qué significa realmente y por qué es diferente a lo que ocurre en un carro a gasolina?

El torque, también conocido como par motor, es la fuerza de giro que produce el sistema de propulsión. En términos sencillos, es uno de los elementos que determina la capacidad de un vehículo para comenzar a moverse, acelerar y afrontar una pendiente o transportar peso.

La diferencia está en cómo se genera. En un motor de combustión, la gasolina se quema dentro de los cilindros y mueve los pistones. Esa fuerza llega al cigüeñal y posteriormente a la transmisión, que utiliza diferentes relaciones para mantener el motor dentro de un rango adecuado de funcionamiento. Por eso, el torque máximo de un motor a gasolina normalmente aparece en un determinado régimen de revoluciones.

En un eléctrico el proceso es distinto. La batería suministra energía al motor eléctrico, que transforma esa electricidad en movimiento. Su característica clave es que puede entregar un elevado nivel de torque desde muy bajas revoluciones, incluso desde 0 rpm. De ahí nace el concepto de torque instantáneo.

El Porsche Taycan Turbo 100% eléctrico es un carro que genera 680 CV que acelera de 0 a 100 km/h en 3,2 segundos y alcanza una velocidad máxima de 260 km/h. (Foto: Porsche) / Porsche

¿Qué se siente al conducirlo?

La primera diferencia aparece al arrancar. Al presionar el acelerador, no es necesario esperar a que aumenten las revoluciones ni a que la transmisión seleccione una relación para obtener la respuesta del motor. El torque llega prácticamente de inmediato a las ruedas.

Esto permite una aceleración más rápida y directa, algo especialmente perceptible al salir de un semáforo, incorporarse a una vía o realizar un adelantamiento. Kia explica que esta disponibilidad inmediata también contribuye a una respuesta más rápida del acelerador.

Otra diferencia está en la transmisión. Los eléctricos suelen utilizar una transmisión de una sola velocidad porque el motor puede trabajar con una entrega de torque amplia sin necesitar los múltiples cambios de una caja convencional. Esto también elimina interrupciones de aceleración asociadas a los cambios de marcha.

¿Es lo mismo que tener más potencia?

No. Torque y potencia están relacionados, pero no significan lo mismo. El torque representa la fuerza de giro, mientras que la potencia también considera la velocidad a la que ese trabajo puede realizarse. Por eso, comparar únicamente las cifras de torque entre un eléctrico y un carro a gasolina no determina por sí solo cuál tendrá mejores prestaciones.

La principal ventaja del torque instantáneo está en cómo se entrega la fuerza. Un eléctrico puede responder inmediatamente al acelerador, mientras que un motor de combustión necesita alcanzar determinadas revoluciones para entregar su máximo torque.

Además, la ausencia de cambios de marcha contribuye a una aceleración más continua y suave. Es una de las razones por las que la experiencia al volante de un eléctrico puede sentirse diferente incluso cuando sus cifras de potencia no parecen extraordinarias.

En resumen, el torque instantáneo no significa que todos los eléctricos sean necesariamente más rápidos que todos los carros a gasolina. Su principal diferencia está en que la fuerza de giro está disponible desde el primer momento, haciendo que la respuesta al acelerador sea más inmediata y directa.