Las ventas mundiales de automóviles eléctricos a batería aumentaron un 40 %. (Foto: Pexel)
Las ventas mundiales de automóviles eléctricos a batería aumentaron un 40 %. (Foto: Pexel)
Por Redacción EC

Cuando se habla de autos eléctricos, uno de los términos que más aparece es el “torque instantáneo”. Pero ¿qué significa realmente y por qué es diferente a lo que ocurre en un carro a gasolina?

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