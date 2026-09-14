De los 18 equipos de la Liga 1, solo 7 tienen el patrocinio de una marca de vehículos
De los 18 equipos de la Liga 1, solo 7 tienen el patrocinio de una marca de vehículos
Por Redacción EC

El sector automotriz se ha convertido en un actor estratégico para el financiamiento de la Liga 1. Mediante la entrega de flotas vehiculares y contratos de auspicio, las marcas de autos aseguran una alta exposición de marca en las camisetas de los principales clubes del país.

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