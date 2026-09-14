El sector automotriz se ha convertido en un actor estratégico para el financiamiento de la Liga 1. Mediante la entrega de flotas vehiculares y contratos de auspicio, las marcas de autos aseguran una alta exposición de marca en las camisetas de los principales clubes del país.

Hyundai mantiene uno de los acuerdos más amplios del torneo tras renovar su patrocinio con Alianza Lima. La firma surcoreana entregó una flota de 40 vehículos (modelos Tucson, Santa Fe, Palisade y Staria) destinados a la logística de los planteles de fútbol masculino, femenino y vóley del club blanquiazul.

Por su parte, Universitario de Deportes extendió su alianza comercial con Jetour. La marca especialista en SUVs mantiene la presencia de su logotipo en la zona de la clavícula de la camiseta crema y otorgó camionetas de los modelos T1 y T2 para el uso del comando técnico y la directiva de la institución.

En tanto, Sporting Cristal cuenta con el respaldo de GWM (Great Wall Motor), empresa que asumió como el auspiciador automotriz oficial de los celestes. Asimismo, en el Callao, Sport Boys ratificó a DFSK como su socio vehicular oficial, marca que complementa su presencia en la indumentaria con activaciones en los eventos del club.

Esta tendencia de patrocinio se completa en el interior del país con el ingreso de marcas enfocadas en el segmento de transporte pesado y comercial. Clubes de altura como ADT de Tarma (auspiciado por Iveco), Cienciano (con Sitrak) y Los Chankas (con UD Trucks) cierran el mapa de una industria automotriz que hoy lidera la inversión publicitaria en el fútbol nacional.