La combinación entre la delincuencia y la velocidad siempre ha sido un dolor de cabeza para las fuerzas del orden a nivel global. Sin embargo, en el país de la bota, los infractores de la ley tienen un nuevo motivo para pensarlo dos veces antes de pisar el acelerador.

La Policía Estatal de Italia acaba de incorporar a sus filas un imponente Lamborghini Temerario, un superdeportivo que redefine el concepto de persecución, aunque su verdadero propósito en las pistas sea mucho más noble y vital.

Bajo el capó de este purasangre italiano no solo ruge el prestigio de Sant’Agata Bolognese, sino una ingeniería híbrida enchufable de última generación. El Temerario combina un motor V8 biturbo de 4,0 litros con tres motores eléctricos, una configuración que entrega la descomunal cifra de 920 hp y un par máximo de 730 nm.

Con estas credenciales mecánicas, el vehículo es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 343 km/h. Para los entusiastas de las cifras extremas, el dato clave es su aceleración: detiene el cronómetro de 0 a 100 km/h en apenas 2,7 segundos. Una respuesta inmediata que dejaría atrás a cualquier retador en el asfalto.

Automobili Lamborghini donó un Lamborghini Temerario a la Polizia di Stato de Italia para realizar traslados médicos urgentes. (Foto: Lamborghini)

A pesar de sus intimidantes prestaciones, las autoridades italianas han sido enfáticas al señalar que este bólido no patrullará las autopistas buscando interceptar infractores o desmantelar carreras clandestinas.

Su misión principal será la respuesta rápida ante emergencias médicas extremas, específicamente el transporte urgente de órganos y suministros médicos esenciales. Cuando la vida de un paciente depende de un hilo y cada segundo cuenta, la velocidad del Temerario se convierte en una herramienta de rescate.

Esta colaboración entre la firma automotriz y el Estado italiano no es nueva; comenzó en 2004 con el recordado Gallardo y, tras seis generaciones de modelos que incluyen al Huracán y al Urus Performante, ha permitido trasladar con éxito más de 200 órganos.

Vestido con la clásica decoración azul y blanca de la “Polizia”, luces de emergencia en el techo y sutiles detalles tricolores de la bandera italiana, este superdeportivo invita inevitablemente a un ejercicio de imaginación local.

Pero, pasando la página y yendo hacia América Latina, ¿cómo se desempeñaría una máquina de estas características en el contexto peruano? Si trasladáramos este escenario al Circuito de la Costa Verde en Lima, un punto críticamente asociado por años a los piques ilegales nocturnos, el panorama cambiaría drásticamente.

Imaginar al Lamborghini Temerario patrullando el asfalto limeño, con el Océano Pacífico de fondo, dibuja una escena digna de una superproducción cinematográfica. Su sola presencia sería el santo remedio para disuadir a quienes confunden la vía pública con un autódromo, demostrando que frente a la ingeniería de vanguardia no hay escape posible.

No obstante, guardando el paralelismo con su función europea, ver al Temerario surcar el tráfico pesado de la capital para salvar una vida en algún hospital de EsSalud o el Minsa sería el verdadero hito de su potencia en nuestras rutas.