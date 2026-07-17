El Lamborghini Temerario fue presentado oficialmente en Lima como el segundo superdeportivo híbrido de la marca italiana, marcando una nueva etapa en la estrategia de electrificación de la firma de Sant’Agata Bolognese. (Foto: Rodrigo de Quesada)
El Lamborghini Temerario fue presentado oficialmente en Lima como el segundo superdeportivo híbrido de la marca italiana, marcando una nueva etapa en la estrategia de electrificación de la firma de Sant’Agata Bolognese. (Foto: Rodrigo de Quesada)
/ rodrigo de quesada
Por Redacción EC

Lamborghini Lima presentó en el Perú el Temerario, el segundo superdeportivo híbrido de la Casa de Sant’Agata Bolognese y una propuesta completamente nueva dentro de su gama electrificada. Heredero del legado del Huracán, este modelo simboliza una nueva era de desempeño, donde la innovación y la electrificación se integran con el ADN deportivo que caracteriza a la firma italiana. Con su llegada al mercado peruano, el Temerario se posiciona como un nuevo referente dentro del segmento de superdeportivos.

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