Lamborghini Lima presentó en el Perú el Temerario, el segundo superdeportivo híbrido de la Casa de Sant’Agata Bolognese y una propuesta completamente nueva dentro de su gama electrificada. Heredero del legado del Huracán, este modelo simboliza una nueva era de desempeño, donde la innovación y la electrificación se integran con el ADN deportivo que caracteriza a la firma italiana. Con su llegada al mercado peruano, el Temerario se posiciona como un nuevo referente dentro del segmento de superdeportivos.

El nuevo integrante de la gama Lamborghini incorpora por primera vez un motor V8 biturbo desarrollado por Lamborghini, asociado a tres motores eléctricos que entregan una potencia combinada de 920 hp. Esta configuración híbrida lo convierte en el primer superdeportivo de producción equipado con un V8 capaz de alcanzar las 10.000 rpm, ofreciendo una respuesta inmediata y un equilibrio entre altas prestaciones y confort, tanto en carretera como en circuito.

“La llegada del Temerario representa un hito para Lamborghini Lima. Basta ver sus prestaciones para entender por qué la marca lo define como un auténtico fuoriclasse, fuera de clase. No es solo el sucesor del Huracán: es la prueba de que se puede electrificar un motor sin perder lo que hace que un Lamborghini se sienta como un Lamborghini. Seguimos acercando a nuestros clientes las últimas innovaciones que desarrolla la marca, sin renunciar a la emoción que la distingue”, señaló Pietro Del Sante, gerente de Lamborghini Lima.

Con una potencia combinada de 920 CV y un innovador sistema híbrido que integra un motor V8 biturbo y tres motores eléctricos, el Lamborghini Temerario se convierte en el nuevo referente tecnológico de la marca. (Foto: Rodrigo de Quesada) / rodrigo de quesada

Lamborghini Temerario: ingeniería híbrida y tecnología al máximo nivel

Lamborghini Temerario incorpora un nuevo sistema de propulsión híbrido compuesto por un motor V8 biturbo de 4,0 litros desarrollado íntegramente por la marca y tres motores eléctricos, que entregan una potencia combinada de 920 hp y 730 nm de torque. Esta configuración le permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2,7 segundos, alcanzar una velocidad máxima de 343 km/h y convertirse en el primer superdeportivo de producción con un motor V8 capaz de llegar a las 10.000 rpm, ofreciendo una respuesta inmediata y una experiencia al volante característica de Lamborghini.

El sistema híbrido del Temerario integra avanzadas soluciones tecnológicas que permiten gestionar de manera inteligente la energía, la tracción integral y la vectorización eléctrica del torque, adaptándose a diferentes condiciones de conducción. Gracias a sus 13 modos de manejo, el vehículo ofrece una experiencia versátil que combina el máximo rendimiento en circuito con el confort necesario para el uso diario, manteniendo siempre el carácter deportivo que define a Lamborghini.

El diseño del Lamborghini Temerario destaca por su nueva firma lumínica hexagonal, una aerodinámica optimizada y un capó transparente que deja a la vista el nuevo motor V8 desarrollado por la compañía. (Foto: Rodrigo de Quesada) / rodrigo de quesada

En el exterior, el Temerario representa una evolución del lenguaje de diseño de Lamborghini, con una silueta más atlética y aerodinámica que combina funcionalidad y carácter deportivo. Elementos como la nueva firma lumínica hexagonal, el frontal inspirado en la “nariz de tiburón” y el capó transparente que deja ver el nuevo motor V8 biturbo reflejan la filosofía de diseño de la marca italiana.

En el interior, la filosofía “Feel like a pilot” coloca al conductor en el centro de la experiencia, con una cabina inspirada en el mundo de la competición y materiales premium como fibra de carbono, cuero y microfibra. A ello se suma un avanzado ecosistema digital con tres pantallas, conectividad inalámbrica para smartphones y el sistema Lamborghini Telemetry 2.0, que permite registrar y analizar la información de conducción para una experiencia más inmersiva tanto en carretera como en circuito.

Representantes de Lamborghini Lima durante la presentación del Temerario, modelo que reemplaza al Huracán y refuerza la presencia de la marca en el mercado peruano de superdeportivos. (Foto: Rodrigo de Quesada) / rodrigo de quesada

Lamborghini fortalece su presencia en el Perú

Hace casi seis años, Lamborghini ingresó al mercado nacional bajo la representación del Grupo Euromotors, apostando por el creciente interés de los peruanos por los vehículos superdeportivos. Hoy, esa apuesta se traduce en más de 50 unidades entregadas, siendo el Huracán —antecesor del Temerario— uno de los modelos clave para acercar a nuevos clientes al universo Lamborghini y a la experiencia de conducción que caracteriza a la marca.

“Así como el Huracán fue clave para consolidar la marca en el Perú, el Temerario llega para demostrar que ese estándar puede subir todavía más”, remarcó el ejecutivo.

Esta nueva etapa de Lamborghini en el Perú también se refleja en la creación de iniciativas orientadas a fortalecer la relación con sus clientes. Recientemente, nació el Lamborghini Club Perú, un espacio que reúne a propietarios de la marca para compartir su pasión por Lamborghini y vivir experiencias que reflejan el espíritu, la historia y los valores de la Casa de Sant’Agata Bolognese.

“Hemos construido en el Perú una comunidad sólida y activa de clientes que valoran la exclusividad y la emoción que transmite nuestra marca. Lamborghini Club Perú refleja nuestro compromiso de seguir creando experiencias que estrechen los vínculos entre sus miembros. Haber consolidado esta comunidad es, sin duda, uno de nuestros mayores logros”, indicó Del Sante.

Lamborghini Lima cuenta con un showroom ubicado en Av. Domingo Orué 983, Surquillo, y un área de posventa especializada para la atención de sus superdeportivos. Este servicio cuenta con técnicos certificados bajo los estándares globales de Automobili Lamborghini y equipamiento de última generación para el diagnóstico y mantenimiento de sus modelos, incluyendo la nueva generación de motorizaciones híbridas.

“Para nosotros, la relación con nuestros clientes no termina con la entrega de un Lamborghini; ese es solo el inicio. Queremos que cada propietario disfrute de su vehículo con la tranquilidad de saber que cuenta con el respaldo directo de la fábrica en Italia y con un equipo en Lima comprometido a acompañarlo en cada etapa”, agregó el gerente de Lamborghini Lima.