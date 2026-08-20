Geely prepara un nuevo paso en su expansión internacional. El fabricante chino anunció que las plantas europeas de Volvo Cars se convertirán en una base de producción para vehículos de alta gama pertenecientes al ecosistema de Geely Automobile a partir de 2028.

El anuncio fue realizado por An Conghui, nuevo presidente de Geely Automobile, durante la presentación de los resultados del primer semestre de 2026. De acuerdo con la información publicada por CarNewsChina, el ejecutivo señaló que las instalaciones europeas de Volvo tendrán un papel importante dentro de la estrategia de producción local de la compañía.

Aunque Geely no detalló qué modelos serán fabricados en esas instalaciones, el movimiento apunta especialmente a sus marcas de posicionamiento premium, entre ellas Zeekr y Lynk & Co, que forman parte del ecosistema controlado por Geely Automobile.

Una estrategia para producir más cerca de Europa

La decisión responde a una estrategia cada vez más extendida entre los fabricantes chinos: producir vehículos dentro de Europa para reducir la dependencia de las exportaciones desde China y facilitar su expansión en uno de los mercados automotrices más competitivos del mundo.

Geely ya está avanzando en esa dirección. En julio, la compañía anunció un acuerdo con Ford para fabricar dos SUV eléctricos de la marca Geely en la planta de Valencia, España. La producción de estos modelos está prevista para comenzar en 2028.

La fabricación local también puede ayudar a los fabricantes chinos a enfrentar las barreras comerciales que afectan a los vehículos producidos en China. Europa ha aplicado aranceles adicionales a determinados vehículos eléctricos fabricados en China, en medio de las tensiones comerciales entre Bruselas y Pekín.

El Zeekr 009 Grand es un monovolumen de lujo que integra piezas de mármol y una efciente batería con 702 km de autonomía. (Foto: Diego Barrio de Mendoza) / Diego Barrio de Mendoza

Geely cambia de presidente

El anuncio sobre la producción europea coincide con un importante cambio en la estructura directiva de Geely Automobile.

Li Shufu, fundador de Geely y una de las figuras más importantes de la industria automotriz china, dejó la presidencia de Geely Automobile. Su puesto será ocupado por An Conghui, ejecutivo con casi tres décadas dentro del grupo y quien anteriormente tuvo responsabilidades relacionadas con las operaciones y marcas de mayor gama de la compañía.

Li Shufu, sin embargo, continuará como presidente de Zhejiang Geely Holding Group, la compañía matriz que controla a Geely Automobile y que también tiene participación en otras empresas y marcas de la industria automotriz.

El cambio se produce mientras Geely acelera su expansión fuera de China. Reuters señala que la compañía busca que dos tercios de sus ventas provengan de mercados internacionales a largo plazo, al mismo tiempo que enfrenta una competencia cada vez mayor dentro de su propio país.

De China hacia una producción global

La fabricación de vehículos de alta gama en instalaciones europeas representa un cambio importante para Geely. La compañía ya no busca únicamente exportar vehículos fabricados en China, sino establecer una presencia industrial más cercana a los consumidores europeos.

Además, utilizar instalaciones de Volvo resulta especialmente significativo por la relación entre ambas compañías. Geely adquirió Volvo Cars en 2010 y actualmente ambas forman parte de un amplio ecosistema automotor bajo Zhejiang Geely Holding, aunque Volvo Cars mantiene su propia estructura corporativa y operativa.

Si el plan se mantiene, desde 2028 Europa no será únicamente un mercado de destino para los vehículos premium de Geely: también se convertirá en uno de sus centros de producción.