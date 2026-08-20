El Zeekr 001 en la planta de fabricación china. (Foto: Geely)
El Zeekr 001 en la planta de fabricación china. (Foto: Geely)
/ Geely
Por Redacción EC

Geely prepara un nuevo paso en su expansión internacional. El fabricante chino anunció que las plantas europeas de Volvo Cars se convertirán en una base de producción para vehículos de alta gama pertenecientes al ecosistema de Geely Automobile a partir de 2028.

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