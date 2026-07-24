Conseguir más de 2.600 kilómetros de autonomía sin detenerse a recargar o repostar parecía, hasta hace poco, una meta reservada para prototipos experimentales. Sin embargo, Geely acaba de demostrar que esa cifra puede alcanzarse con un vehículo de producción. El fabricante chino logró inscribir su nombre en el Libro Guinness de los Récords gracias al Galaxy A7 EM, un sedán híbrido enchufable que recorrió 2.608,36 kilómetros utilizando únicamente un tanque de combustible y una carga completa de batería.

La prueba se desarrolló durante cinco días consecutivos en China y estuvo supervisada oficialmente por representantes de Guinness World Records. El recorrido atravesó las provincias de Yunnan, Guizhou, Guangxi y Guangdong, enfrentando condiciones reales de circulación, incluyendo carreteras de montaña, túneles, tráfico urbano y largas pendientes. Al completar el trayecto sin recibir combustible ni electricidad adicional, el Galaxy A7 EM superó la marca anterior de 2.369,95 kilómetros, que pertenecía al Chery Fulwin A8L.

Más allá del récord, el logro pone de relieve el rápido avance de la tecnología híbrida enchufable en China, un mercado que se ha convertido en uno de los principales laboratorios de innovación automotriz del mundo. Mientras en otros mercados los vehículos eléctricos puros concentran gran parte de la atención, los fabricantes chinos continúan perfeccionando las tecnologías híbridas para ofrecer mayores autonomías y reducir la ansiedad asociada a la recarga.

El sedán chino utiliza un sistema de propulsión híbrido enchufable, denominado Thor Al Hybrid 2.0, un conjunto motriz que combina un motor atmosférico de 1.5 litros con un sistema eléctrico integrado y una gestión energética basada en inteligencia artificial. (Foto: Geely) / Geely

El corazón tecnológico del Galaxy A7 EM es el sistema híbrido inteligente Thor AI Hybrid 2.0. Este conjunto combina un motor de gasolina atmosférico de 1,5 litros con una unidad de propulsión eléctrica integrada. Según Geely, el propulsor térmico alcanza una eficiencia térmica superior al 47%, una cifra excepcional dentro de la industria automotriz y uno de los factores clave para alcanzar semejante autonomía.

La mecánica se complementa con una transmisión híbrida específica y una batería denominada “Aegis Golden Brick”, que le permite ofrecer hasta 235 kilómetros de autonomía en modo totalmente eléctrico bajo el ciclo de homologación chino CLTC. Durante la prueba récord, el sistema de gestión energética basado en inteligencia artificial optimizó constantemente el uso del combustible y de la energía almacenada en la batería para maximizar la eficiencia.

El sedán Geely Galaxy A7 mide aproximadamente 4.91 metros de largo, 1.91 metros de ancho y 1.50 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2.84 metros. (Foto: Geely) / Geely

Otro dato que llamó la atención de especialistas y medios internacionales fue el consumo obtenido durante el desafío. Diversos reportes indican que el vehículo mantuvo registros cercanos a los 50 kilómetros por litro incluso cuando la batería se encontraba prácticamente agotada, una cifra que evidencia el nivel de desarrollo alcanzado por los sistemas híbridos de nueva generación.

El récord también refleja una tendencia cada vez más visible en la industria: los híbridos enchufables están ganando protagonismo como una solución intermedia entre los vehículos de combustión tradicional y los eléctricos puros. Gracias a la combinación de ambas tecnologías, estos modelos permiten realizar desplazamientos diarios en modo eléctrico y, al mismo tiempo, afrontar largos viajes sin depender de una infraestructura de carga extensa.

Por ahora, Geely no ha confirmado si el Galaxy A7 EM será comercializado fuera de China. Sin embargo, el éxito obtenido por este modelo podría acelerar su expansión hacia otros mercados, especialmente en regiones donde la infraestructura de carga todavía se encuentra en desarrollo.

Mientras tanto, la marca china ya puede celebrar un hito que parecía impensable hace apenas unos años: recorrer una distancia equivalente a viajar de Lima a Quito, o de Madrid a Berlín, sin detenerse a cargar energía ni a repostar combustible. Una demostración tecnológica que confirma que la carrera por la eficiencia aún tiene mucho camino por recorrer.