El récord guinness del Geely Galaxy A7. (Foto: Geely)
El récord guinness del Geely Galaxy A7. (Foto: Geely)
/ Geely
Por Redacción EC

Conseguir más de 2.600 kilómetros de autonomía sin detenerse a recargar o repostar parecía, hasta hace poco, una meta reservada para prototipos experimentales. Sin embargo, Geely acaba de demostrar que esa cifra puede alcanzarse con un vehículo de producción. El fabricante chino logró inscribir su nombre en el Libro Guinness de los Récords gracias al Galaxy A7 EM, un sedán híbrido enchufable que recorrió 2.608,36 kilómetros utilizando únicamente un tanque de combustible y una carga completa de batería.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.