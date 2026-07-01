Por Fernando Roca Canales

Hace poco más de una década, la decisión de comprar un vehículo de origen chino estaba fuertemente condicionada por el precio. Para muchos consumidores, representaban una alternativa accesible frente a las marcas tradicionales, aunque todavía persistían dudas sobre su calidad, seguridad y durabilidad. Hoy, ese panorama ha cambiado de manera significativa.

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