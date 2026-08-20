Los neumáticos desgastados podrían generar una pérdida de adherencia, especialmente en épocas de lluvia. (Foto: Mitsubishi)
Los neumáticos desgastados podrían generar una pérdida de adherencia, especialmente en épocas de lluvia. (Foto: Mitsubishi)
/ Mitsubishi
Por Redacción EC

Cuando llueve, los neumáticos se convierten en uno de los elementos más importantes para mantener el control del vehículo. Son el único punto de contacto entre el automóvil y el pavimento y, aunque su superficie de contacto no es demasiado grande, de ella dependen la capacidad de acelerar, frenar y cambiar de dirección.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.