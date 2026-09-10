En Europa, cerca de 7 de cada 10 autos nuevos vendidos este año ya llevan una batería que asiste o reemplaza al motor a gasolina. En el Perú, esa proporción es de apenas 6 por cada 100, aunque la venta de híbridos y eléctricos creció 86% en el primer semestre de 2026 frente al año pasado, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP). La diferencia no es solo de velocidad. En Europa, las restricciones vehiculares y los subsidios estatales empujan la balanza hacia el eléctrico puro. En el Perú, la decisión depende casi por completo de un factor muy concreto: la rutina de manejo.

Híbrido y eléctrico no son lo mismo

Los híbridos combinan un motor a gasolina con uno eléctrico que trabaja de forma automática para ganar eficiencia. Los vehículos 100% eléctricos prescinden por completo del motor de combustión.

Dentro de los híbridos hay dos variantes:

● Autorrecargables (HEV): recuperan energía al frenar; no necesitan enchufarse.

● Enchufables (PHEV): se cargan en un tomacorriente y cubren la rutina diaria en modo 100% eléctrico; sin carga, funcionan como un híbrido convencional.

Por qué el híbrido es un sistema eficiente para el Perú

De los tres, el sistema híbrido autorrecargable (HEV) domina el mercado peruano porque concentra cerca del 84% de las ventas de vehículos electrificados en lo que va de 2026, según la AAP. La razón no es solo de preferencia también es la estructura. El país dispone de apenas 126 puntos de carga pública a nivel nacional, según Electromaps, a esto se suman el sobreprecio frente a un híbrido y la falta de incentivos económicos sostenidos.

Entonces, ¿cuál te conviene?

La respuesta está en tu rutina, no en la tendencia.

● Manejas sobre todo en ciudad: un híbrido es tu mejor opción. El sistema alterna automáticamente entre el motor eléctrico y el de combustión, reduce el consumo de gasolina y recupera energía en cada frenada. El OMODA C5 SHS, por ejemplo, logra hasta 40% de ahorro de combustible frente a un vehículo convencional.

● Haces viajes largos con frecuencia: también gana el híbrido. La combinación de electricidad y gasolina, ofrece autonomía sin depender de una red de carga que, fuera de las grandes ciudades, todavía es escasa. El OMODA C7 SHS y el JAECOO 8 SHS superan los 1,000 kilómetros de autonomía combinando batería y tanque lleno. Es decir, puedes disfrutar de un fin de semana largo viajando de Lima hacia Trujillo.

● Tienes un punto de carga cerca en casa, el trabajo o tu edificio y quieres dejar la gasolina por completo. Aquí el eléctrico 100% es para ti. Es la opción para no depender de un tanque y prioriza que toda su energía provenga de electricidad. No obstante, en el Perú, aún eso no es posible.

Para quienes buscan eficiencia y autonomía sin depender de puntos de carga, un híbrido puede ofrecer hoy un equilibrio especialmente práctico. Para usuarios con recorridos predecibles y acceso habitual a carga, el eléctrico ya representa una alternativa atractiva.

La apuesta de OMODA & JAECOO

Los tres modelos híbridos de la marca en el Perú. OMODA C5 SHS, OMODA C7 SHS y JAECOO 8 SHS usan la tecnología Super Hybrid System (SHS), que combina eficiencia, potencia y autonomía.

Además el usuario tiene:

● Una de las garantías más amplias del mercado: 7 años o 200.000 kilómetros para todos sus modelos

● 8 años o 160.000 kilómetros para los componentes de alto voltaje de los electrificados

● Garantía de motor de por vida para el primer propietario de sus vehículos a gasolina

● Diagnóstico técnico en 24 horas

● Stock permanente de repuestos originales a nivel nacional.

Ese respaldo tecnológico es el mismo con el que OMODA & JAECOO crecen a nivel global: 91% en España entre enero y abril, y más de 10.000 unidades vendidas en un trimestre en Brasil, donde el OMODA C5 SHS es el HEV líder del mercado.