Ford Perú presenta la Nueva Territory Híbrida Platinum, una versión que amplía su oferta en la categoría de SUV compactas, donde el modelo se comercializa desde 2020. Equipada con una motorización híbrida, ofrece un diseño exclusivo, mayor confort interior, conectividad y asistencias avanzadas a la conducción. Con esta incorporación, la gama Territory en Perú queda conformada por cuatro alternativas: Trend, Titanium, Híbrida Titanium y la nueva Híbrida Platinum.

“Este lanzamiento reafirma nuestra apuesta por la electrificación en un segmento clave y nos permite responder a la evolución de las necesidades de nuestros clientes con una propuesta que combina tecnología, comodidad y eficiencia. De esta manera, seguimos fortaleciendo la presencia de Ford en el país, presentando nuevas soluciones de movilidad en el mercado”, señaló Francisco Molina Pico, gerente general de Ford Perú.

Sistema híbrido y rendimiento de combustible

El vehículo está equipado con un sistema híbrido autorrecargable, compuesto por un motor de combustión de 1,5 litros EcoBoost de ciclo Miller, que retrasa el cierre de las válvulas de admisión para lograr mayor eficiencia, y un motor eléctrico que entrega 212 hp y 315 nm de torque.

Conserva el motor 1,5 litros Ecoboost, que cuenta con un turbocompresor. (Foto: Ford) / Ford

Este conjunto está acoplado a una transmisión automática DHT de 2 velocidades equipada con un embrague de desacople, permitiendo circular en modo 100% eléctrico hasta los 50 km/h. El sistema se apoya además en una batería de alto voltaje de 1,8 kWh, completamente sellada y con refrigeración directa.

Además, el conductor puede seleccionar entre tres modos de manejo: Normal (proporciona una combinación equilibrada para el uso diario), Eco (optimización del rendimiento energético) y Sport (mejora la aceleración y la respuesta del motor para una conducción más dinámica).

Diseño con identidad propia y habitáculo de alta gama

La Nueva Territory Híbrida Platinum adopta la renovación estética de su nueva generación, alineada con el ADN de las SUVs globales de la marca. En su exterior, destaca el nuevo diseño de parrilla frontal, luces delanteras LED, antena tipo aleta de tiburón y parachoques trasero. Además, se diferencia de la versión Titanium por los acabados en color negro del techo y los espejos, así como por sus nuevos aros de 19”, complementados con insignias cromadas que identifican esta versión.

Al igual que el Ford Explorer, el Territory también contará con una versión Platinum. (Foto: Ford) / Ford

Esta versión Platinum ofrece emblemas en color plata, a diferencia de la versión convencional que utiliza emblemas en color negro satinado. (Foto: Ford) / Ford

El habitáculo destaca por incorporar un tapiz de cuero en tonos claros con diseño diamantado y microperforado, acompañado de materiales suaves al tacto en todas las superficies de contacto. Además, los asientos delanteros cuentan con ajuste eléctrico, ventilación y calefacción. En términos de funcionalidad, mantiene una consola central de doble nivel, 20 compartimientos de almacenamiento y un maletero con una capacidad de 448 litros.

Conectividad y tecnología avanzada

En materia de tecnología, la SUV ofrece soluciones de conectividad orientadas a mejorar la experiencia del usuario. Cuenta con una pantalla central táctil de 12” y un panel de instrumentos digital de 12.3”, techo panorámico eléctrico, climatizador bizona, luz ambiental, sensor de lluvia y cargador inalámbrico.

Entre sus principales equipamientos se encuentra un sistema de audio de 10 parlantes con subwoofer, pensado para ofrecer una experiencia a bordo de mayor calidad tanto en trayectos urbanos como en recorridos de larga distancia. Asimismo, es compatible con Ford app, que permite a los usuarios encender o apagar el motor, abrir y cerrar el vehículo, programar el encendido remoto con horarios predeterminados, y monitorear la presión de neumáticos, la autonomía del combustible y el kilometraje directamente desde el smartphone.

Diseño interior de la consola central . (Foto: Ford) / Ford

Ofrece materiales suaves en el habitáculo, así como un equipamiento premium. (Foto: Ford) / Ford

El tapizado de esta versión Platinum se compone de cueros en tonos claros. (Foto: Ford) / Ford

Seguridad activa: Ford Co-Pilot360™

En materia de seguridad, incorpora el paquete de tecnologías de asistencia a la conducción Ford Co-Pilot360™, que incluye: cámara de 360° y sensores de estacionamiento delanteros y traseros, control de velocidad crucero adaptativo, control automático de luces altas, asistente de precolisión con frenado automático de emergencia y asistente de mantenimiento de carril.

En el apartado de seguridad pasiva, cuenta de serie con seis airbags: delanteros y laterales para conductor y acompañante, y de cortina para ambas filas.

Disponibilidad y precio

La Nueva Territory Híbrida Platinum ya está disponible en la red de concesionarios Ford a nivel nacional por US$36.990. Puede adquirirse en los colores Gris Jet, Gris Brillante, Azul Lunar y Azul Pantera, además de dos tonos exclusivos para esta versión: Verde Oasis y Azul Oceánico.