Llega al Perú la versión Platinum del Ford Territory. (Foto: Ford)
Llega al Perú la versión Platinum del Ford Territory. (Foto: Ford)
/ Ford
Por Redacción EC

Ford Perú presenta la Nueva Territory Híbrida Platinum, una versión que amplía su oferta en la categoría de SUV compactas, donde el modelo se comercializa desde 2020. Equipada con una motorización híbrida, ofrece un diseño exclusivo, mayor confort interior, conectividad y asistencias avanzadas a la conducción. Con esta incorporación, la gama Territory en Perú queda conformada por cuatro alternativas: Trend, Titanium, Híbrida Titanium y la nueva Híbrida Platinum.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.