Resumen

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Más de 500 unidades de los modelos F-150, Expedition, Ranger y Bronco serán revisadas por una posible reducción inesperada del servofreno. (Foto: Ford)
Más de 500 unidades de los modelos F-150, Expedition, Ranger y Bronco serán revisadas por una posible reducción inesperada del servofreno. (Foto: Ford)
Por Redacción EC

La electrificación no solo está transformando los autos: también está redibujando alianzas históricas. Y en ese contexto, la posibilidad de que Ford recurra a la tecnología de Geely para desarrollar una futura Ford Ranger híbrida marca un punto de inflexión que va más allá del producto.

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