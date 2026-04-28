Por Fernando Roca Canales

Comprar un vehículo seminuevo se ha convertido en una alternativa cada vez más atractiva en el Perú. Permite acceder a unidades modernas, mejor equipadas y a un precio menor que uno recién salido del concesionario. Sin embargo, incluso dentro de este segmento, no todos mantienen su valor de la misma manera.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.