Carga inalámbrica Porsche: sistema inductivo para el suministro de energía. (Foto: Porsche)
Carga inalámbrica Porsche: sistema inductivo para el suministro de energía. (Foto: Porsche)
/ Porsche
Por Redacción EC

Llegar a casa, estacionar el auto y olvidarse del cargador. Esa es la idea detrás de una nueva tecnología que Porsche comenzó a ofrecer para su Cayenne Electric, su SUV completamente eléctrico. El sistema permite iniciar la recarga sin que el conductor tenga que conectar físicamente ningún cable.

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