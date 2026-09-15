La hazaña fue realizada por Andrea Marazzi, mecánico y creador de contenido, quien creció en el taller de autos de su familia y decidió asumir el desafío de reducir al mínimo un Fiat Panda de 1993. (Foto: Guinness World Records)
La hazaña fue realizada por Andrea Marazzi, mecánico y creador de contenido, quien creció en el taller de autos de su familia y decidió asumir el desafío de reducir al mínimo un Fiat Panda de 1993. (Foto: Guinness World Records)
/ Guinness World Records
Por Redacción EC

¿Puede un carro tener menos de un metro de ancho y seguir siendo funcional? La respuesta es sí. Un particular Fiat Panda de 1993 acaba de llamar la atención por sus reducidas dimensiones y por ingresar al Guinness World Records como el vehículo transitable más angosto del mundo.

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