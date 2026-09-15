¿Cuánto mide el carro más angosto del mundo que obtuvo un Guinness World Record?
Un Fiat Panda de 1993 fue transformado en un curioso vehículo eléctrico que acaba de entrar al Guinness World Records. Su diseño llevó al extremo la idea de reducir las dimensiones de un auto sin impedir que pueda circular por sus propios medios
¿Puede un carro tener menos de un metro de ancho y seguir siendo funcional? La respuesta es sí. Un particular Fiat Panda de 1993 acaba de llamar la atención por sus reducidas dimensiones y por ingresar al Guinness World Records como el vehículo transitable más angosto del mundo.
¿Puede un carro tener menos de un metro de ancho y seguir siendo funcional? La respuesta es sí. Un particular Fiat Panda de 1993 acaba de llamar la atención por sus reducidas dimensiones y por ingresar al Guinness World Records como el vehículo transitable más angosto del mundo.
La creación pertenece al italiano Andrea Marazzi, quien decidió darle una segunda vida a un antiguo Panda que estaba destinado al desguace. El proyecto tomó alrededor de un año de trabajo y terminó convirtiendo al conocido citycar en una especie de vehículo que parece más cercano a una motocicleta que a un auto convencional.
El dato que más sorprende es su ancho: 50,20 centímetros. Para tener una referencia, el Fiat Panda original utilizado por Marazzi tenía aproximadamente 1,46 metros de ancho. Es decir, el vehículo fue reducido hasta alcanzar cerca de un tercio de su dimensión original.
Pero el proyecto no se limitó a recortar la carrocería. Para mantenerlo funcional, Marazzi modificó buena parte de su estructura y reemplazó el motor de combustión original por un sistema eléctrico más compacto. El resultado conserva cuatro ruedas, un pequeño volante, un solo asiento ubicado en el centro y un faro delantero.
Andrea Marazzi has built the world's narrowest drivable car.
A pesar de su apariencia poco convencional, el vehículo puede desplazarse por sus propios medios. Alcanza una velocidad máxima cercana a los 15 km/h y tiene un peso aproximado de 264 kilos. Su carrocería mantiene una longitud de 3,40 metros y una altura de 1,45 metros, por lo que su característica más extrema es precisamente la estrechez.
Guinness World Records certificó oficialmente la marca el 21 de junio de 2025, en Bagnolo Cremasco, Italia. La organización reconoce al modelo como el narrowest driveable car, es decir, el carro transitable más angosto del mundo.
El curioso Panda no fue pensado para competir con los carros urbanos convencionales ni para convertirse en un modelo de producción. Su objetivo fue llevar al extremo la idea de reducir las dimensiones de un auto sin dejar de hacerlo funcional.
Así, lo que comenzó como un proyecto para rescatar un vehículo destinado al desguace terminó convirtiéndose en un récord mundial. Y aunque difícilmente pueda competir con un auto convencional en velocidad, espacio o seguridad, este pequeño Fiat demuestra que, al menos en materia de dimensiones, menos puede ser mucho más.