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Resumen

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Kia K3 1.4 MT vs. Toyota Yaris 1.3 MT. (Foto: Gemini)
Kia K3 1.4 MT vs. Toyota Yaris 1.3 MT. (Foto: Gemini)
/ Gemini
Por Fernando Roca Canales

Cuando un auto se convierte en una herramienta de trabajo, la decisión de compra cambia. Ya no se trata solamente de cuál tiene el diseño más atractivo o cuál ofrece más tecnología, sino de qué modelo puede responder mejor después de pasar varias horas al volante, transportar pasajeros y equipaje y recorrer diariamente las calles de Lima o las carreteras del interior del país.

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