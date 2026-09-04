Cuando un auto se convierte en una herramienta de trabajo, la decisión de compra cambia. Ya no se trata solamente de cuál tiene el diseño más atractivo o cuál ofrece más tecnología, sino de qué modelo puede responder mejor después de pasar varias horas al volante, transportar pasajeros y equipaje y recorrer diariamente las calles de Lima o las carreteras del interior del país.

En ese escenario se enfrentan dos sedanes que parten de precios similares: el Toyota Yaris 1,3 MT y el Kia K3 1,4 MT - LX ONE. Ambos tienen motor a gasolina, transmisión manual y tracción delantera, pero existen diferencias importantes en potencia, espacio, equipamiento y seguridad.

Toyota Yaris vs. Kia K3: principales diferencias

Motor 1,3 L, 4 cilindros 1,368 L, 4 cilindros Potencia 93,8 HP 98 HP Torque 12,2 kg-m 13,6 kg-m Transmisión Manual de 5 velocidades Manual de 6 velocidades Tracción Delantera 2WD Delantera 2WD Suspensión delantera McPherson McPherson Suspensión posterior Barra de torsión Eje de torsión Largo 4,425 m 4,545 m Ancho 1,740 m 1,765 m Alto 1,480 m 1,475 m Distancia entre ejes 2,620 m 2,670 m Despeje 160 mm 165 mm Maletera 475 L 544 L Tanque 40 L 45 L Airbags 6 6 Precio referencial US$17.860 US$17.490

Motor y transmisión: una ventaja para el K3

Sobre el papel, el Kia K3 parte con una ligera ventaja. Su motor de 1.368 cc desarrolla 98 HP y 13,6 kg-m de torque, mientras que el Yaris utiliza un propulsor 1.3 de 1.329 cc que entrega 93,8 HP y 12,2 kg-m.

Motor de 1,4 litros MPI del K3, heredado del Kia Rio. (Foto: Kia) / Kia

El conocido motor del Grupo Toyota, con código 1NR-VE. (Foto: Toyota) / Toyota

La diferencia no es suficiente para transformar al K3 en un auto de mayores prestaciones, pero sí le entrega una pequeña reserva adicional de fuerza, especialmente cuando se utiliza con pasajeros o carga.

La otra diferencia está en la transmisión. El Yaris emplea una caja manual de cinco velocidades, mientras que el K3 incorpora una de seis. Esta última permite contar con una relación adicional, algo que puede resultar útil tanto para aprovechar mejor el motor como para mantener un régimen más relajado durante desplazamientos por carretera.

En ambos casos se trata de configuraciones relativamente sencillas: motores atmosféricos, tracción delantera y cajas manuales. Para un vehículo de trabajo, esta fórmula puede ser atractiva por su enfoque convencional y facilidad de operación.

Espacio: el K3 juega con ventaja

Si hay un apartado donde la diferencia resulta evidente es en las dimensiones. El K3 mide 4,545 metros de largo, 12 centímetros más que el Yaris, mientras que su distancia entre ejes alcanza los 2,670 metros, 5 cm por encima de la del Toyota.

Esto tiene una consecuencia práctica: el sedán de Kia dispone de mayores proporciones para acomodar a sus ocupantes. Para un conductor que transporta pasajeros durante buena parte del día, unos centímetros adicionales pueden marcar diferencia en el espacio disponible para las piernas, especialmente en las plazas posteriores.

Vista exterior del Kia K3 sedán. (Foto: Kia) / Kia

La maletera también favorece al K3. Sus 544 litros superan los 475 litros del Yaris. Son 69 litros adicionales que pueden ser útiles para llevar equipaje, herramientas, compras o cualquier objeto que forme parte de la jornada laboral.

El Toyota, sin embargo, presenta un despeje de 160 mm frente a los 165 mm del Kia. La diferencia es pequeña, pero ambos tienen una altura razonable para enfrentarse a rompemuelles, desniveles y pistas deterioradas sin recurrir a una carrocería elevada.

Esquema mecánico: empate técnico

Los dos modelos utilizan una configuración orientada principalmente al uso urbano. El Yaris recurre a una suspensión delantera independiente tipo McPherson y una posterior de barra de torsión, mientras que el K3 utiliza McPherson adelante y eje de torsión atrás.

También comparten dirección asistida eléctricamente y frenos delanteros de discos ventilados con tambores en el eje posterior.

No hay aquí una diferencia radical que determine por sí sola la compra. Ambos plantean una arquitectura sencilla y apropiada para desplazamientos cotidianos.

Vista exterior del Toyota Yaris sedán. (Foto: Toyota) / Toyota

Tecnología y equipamiento: Kia toma la delantera

En tecnología de a bordo, el K3 presenta una propuesta más moderna para tratarse de su versión de entrada. Incorpora una pantalla táctil de 8 pulgadas, conexión inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, controles de audio en el volante, Bluetooth con reconocimiento de voz, control de velocidad crucero y un panel de instrumentos LCD de 7 pulgadas.

Vista interior del Kia K3 sedán. (Foto: Kia) / Kia

El Yaris también ofrece conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, pero su pantalla multimedia en la versión 1.3 MT es de 7 pulgadas y cuenta con dos parlantes. Además, incorpora cámara de retroceso, controles de audio y Bluetooth en el volante y dos puertos USB delanteros.

Hay, además, un detalle que puede ser valorado por quienes utilizan el auto durante largas jornadas: el K3 ofrece control de velocidad crucero de serie. El Yaris, en cambio, apuesta por una dotación más funcional.

En el exterior, Toyota tiene una ventaja particular: equipa faros delanteros LED en todas sus versiones, mientras que el K3 LX ONE utiliza faros halógenos.

Vista interior del Toyota Yaris sedán. (Foto: Toyota) / Toyota

Seguridad: los dos cumplen, pero con enfoques distintos

Los dos sedanes cuentan con seis airbags, control electrónico de estabilidad, asistencia de arranque en pendientes, ABS y EBD, además de cámara de retroceso y anclajes ISOFIX.

El Yaris añade asistencia de frenado, control de tracción y una dotación de cinturones de seguridad de tres puntos. El K3 también incorpora una estructura con zonas de deformación programada, columna de dirección colapsable y barra de acero en las puertas laterales.

Por tanto, en seguridad básica existe una oferta bastante pareja. Ninguno de los dos, en estas versiones de entrada, debe evaluarse como un vehículo desprovisto de sistemas electrónicos fundamentales.

Precio y garantía: Toyota tiene un argumento importante

En precio, la diferencia actual es pequeña. Toyota publica el Yaris 1.3 MT desde US$17.860, mientras que Kia sitúa al K3 dentro de su gama desde US$17.490. Esto deja al Kia aproximadamente US$370 por debajo, aunque los precios pueden variar según promociones, concesionario y condiciones de compra.

El Toyota responde con una garantía comercial de cinco años o 150.000 kilómetros, mientras que Kia ofrece cinco años o 100.000 kilómetros. Para un vehículo destinado a trabajar y acumular kilometraje rápidamente, esos 50.000 kilómetros adicionales pueden ser un argumento relevante.

Además, Toyota destaca por una amplia red de concesionarios y una reconocida demanda de sus vehículos usados, elementos que pueden pesar cuando llegue el momento de renovar la unidad.

Veredicto: ¿cuál conviene para trabajar?

El Kia K3 1.4 MT - LX ONE se impone si la prioridad es obtener el mayor producto por el dinero invertido. Tiene un motor ligeramente más potente, una caja de seis velocidades, mayores dimensiones, una maletera considerablemente más grande y una dotación tecnológica atractiva para un vehículo de entrada.

Por su parte, el Toyota Yaris 1.3 MT tiene argumentos importantes para quien piensa en el auto como una herramienta de trabajo de largo plazo. Es más compacto, mantiene una mecánica sencilla, ofrece seis airbags, faros LED y, sobre todo, una garantía de hasta 150.000 kilómetros.

Por eso, si la pregunta es cuál ofrece más auto por el precio, el K3 lleva la ventaja. Pero si el objetivo es comprar un sedán para trabajar durante varios años y acumular un elevado kilometraje, el Yaris sigue siendo una alternativa difícil de descartar.

En un mercado como el peruano, donde el costo de operación, el respaldo posventa y el valor de reventa pueden ser tan importantes como la ficha técnica, la decisión final dependerá de cuánto valore el comprador el espacio y equipamiento del Kia frente al respaldo y garantía del Toyota.