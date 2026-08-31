El nuevo BEV será suministrado por Nissan Motor Co., socio de la Alianza Mitsubishi Motors, y estará basado en la próxima generación del Nissan LEAF. (Foto: Mitsubishi USA)
El nuevo BEV será suministrado por Nissan Motor Co., socio de la Alianza Mitsubishi Motors, y estará basado en la próxima generación del Nissan LEAF. (Foto: Mitsubishi USA)
/ Mitsubishi USA
Por Redacción EC

El Mitsubishi Eclipse sigue vivo. Y, lejos de tratarse de un simple regreso de un nombre histórico, la marca japonesa prepara una nueva etapa para esta denominación, que ahora se suma a la electrificación con el nuevo Eclipse Sportback EV.

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