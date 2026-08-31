El Mitsubishi Eclipse sigue vivo: ahora suma una versión 100% eléctrica con hasta 454 km de autonomía
La historia del Eclipse no terminó con el deportivo de los años 90. Después del Eclipse Cross, que todavía se comercializa en Perú, Mitsubishi prepara una nueva interpretación del nombre: un modelo 100% eléctrico que llegará a Norteamérica como año-modelo 2027
El Mitsubishi Eclipse sigue vivo. Y, lejos de tratarse de un simple regreso de un nombre histórico, la marca japonesa prepara una nueva etapa para esta denominación, que ahora se suma a la electrificación con el nuevo Eclipse Sportback EV.
El Mitsubishi Eclipse sigue vivo. Y, lejos de tratarse de un simple regreso de un nombre histórico, la marca japonesa prepara una nueva etapa para esta denominación, que ahora se suma a la electrificación con el nuevo Eclipse Sportback EV.
La historia reciente del Eclipse no comenzó con este modelo. En 2017, Mitsubishi recuperó el nombre utilizado por su recordado coupé deportivo para bautizar al Eclipse Cross, un SUV de estilo coupé que llevó la denominación hacia un segmento completamente diferente. El modelo continúa formando parte de la oferta de la marca en Perú, donde actualmente se comercializa con un motor 2.0 litros de 147,5 hp.
Ahora, la familia Eclipse vuelve a crecer, pero con una diferencia importante: el nuevo integrante será completamente eléctrico.
Mitsubishi confirmó que el Eclipse Sportback EV llegará a Norteamérica como modelo 2027 y será presentado como un SUV eléctrico de dimensiones compactas. La marca todavía mantiene algunos detalles bajo reserva, pero anticipó una autonomía de hasta 454 kilómetros y una potencia de 214 hp, cifras que colocan al nuevo modelo como una de las principales apuestas de la firma para su transición hacia la movilidad eléctrica.
El vehículo no es un sucesor directo del Eclipse coupé que muchos aficionados recuerdan. Tampoco reemplazará al Eclipse Cross. En realidad, representa una nueva interpretación de la denominación, siguiendo el camino que Mitsubishi inició hace casi una década al convertirla en parte de su gama de SUV.
El nuevo Eclipse Sportback EV comparte buena parte de su desarrollo con la nueva generación del Nissan Leaf, fruto de la alianza entre ambas compañías. Sin embargo, Mitsubishi le ha dado una identidad propia, con cambios en el diseño exterior, los grupos ópticos, la parte frontal y posterior y otros elementos que buscan diferenciarlo de su modelo hermano. La propia marca lo describe como un SUV compacto de carácter deportivo.
Más allá de sus características, el lanzamiento también tiene un componente simbólico. El Eclipse original apareció en 1989 y se convirtió en uno de los deportivos japoneses más reconocidos de su época, especialmente durante los años 90. Su producción terminó en 2011, pero el nombre no desapareció: primero llegó el Eclipse Cross y ahora se prepara una variante completamente eléctrica.
La estrategia forma parte del plan de Mitsubishi para renovar su gama en Norteamérica y ampliar progresivamente la presencia de vehículos electrificados. En ese escenario, el Eclipse Sportback EV representa una evolución más dentro de una historia que ya ha cambiado de formato varias veces.
Así que sí: el Eclipse sigue vivo. Solo que, después de haber sido coupé deportivo y SUV, ahora se prepara para afrontar una nueva etapa como vehículo eléctrico.