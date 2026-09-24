Este sería el diseño del próximo SUV de McLaren. (Foto: Kolesa)
Este sería el diseño del próximo SUV de McLaren. (Foto: Kolesa)
/ Kolesa
Por Redacción EC

Durante años, McLaren mantuvo una postura clara: un SUV no tenía espacio dentro de su gama. Sin embargo, esa posición comenzó a cambiar y la firma británica ya trabaja en un modelo de producción para este segmento, siguiendo el camino que anteriormente tomaron marcas como Lamborghini, Aston Martin y Ferrari.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.