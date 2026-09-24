Durante años, McLaren mantuvo una postura clara: un SUV no tenía espacio dentro de su gama. Sin embargo, esa posición comenzó a cambiar y la firma británica ya trabaja en un modelo de producción para este segmento, siguiendo el camino que anteriormente tomaron marcas como Lamborghini, Aston Martin y Ferrari.

Aunque todavía no existen imágenes oficiales del vehículo, algunas proyecciones permiten anticipar cómo podría verse. El diseño toma elementos de deportivos actuales de McLaren, como los faros y el frontal del 765LT, pero los adapta a una carrocería más alta y práctica. En la parte posterior también aparecen referencias al 6GT.

La propuesta busca alejarse de la imagen tradicional de un SUV. Las proyecciones muestran una carrocería de líneas bajas y marcadamente deportivas, más cercana a la silueta de un gran turismo elevado que a la de un vehículo familiar convencional. Se trata, por ahora, de una interpretación digital y no de un diseño oficial de McLaren.

¿Qué se sabe del futuro SUV de McLaren?

Uno de los aspectos que todavía está en desarrollo es su construcción. McLaren analiza alternativas como el aluminio y la fibra de carbono, materiales estrechamente relacionados con su filosofía de bajo peso.

En cuanto a la mecánica, la estrategia apunta hacia la electrificación. Reportes recientes señalan que la marca contempla una configuración híbrida para este nuevo modelo, mientras desarrolla internamente nuevas tecnologías de propulsión y plataformas para su próxima generación de vehículos.

El movimiento tiene además una explicación comercial. Los SUV de altas prestaciones se han convertido en una fuente importante de ventas para fabricantes de autos deportivos y de lujo. Ferrari tiene al Purosangue, Lamborghini al Urus y Aston Martin al DBX.

McLaren busca ahora desarrollar su propia interpretación de esta fórmula sin abandonar la identidad deportiva que ha caracterizado a sus modelos. Si el calendario previsto se mantiene, el nuevo SUV formará parte de la renovación de la gama de la marca antes de que termine la década.