Botón de recirculación de los autos. (Foto: Ford)
Botón de recirculación de los autos. (Foto: Ford)
/ Ford
Por Redacción EC

Entre los botones que acompañan al sistema de aire acondicionado o climatizador de un auto existe uno que muchos conductores utilizan pocas veces o simplemente desconocen. Está representado, generalmente, por la silueta de un vehículo con una flecha circular en su interior. Se trata de la función de recirculación del aire.

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