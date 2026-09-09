La congestión vehicular genera pérdidas estimadas en S/20.000 millones al año en Lima, equivalentes a cerca del 2% del PBI nacional, de acuerdo con cifras presentadas por el Banco Central de Reserva. A ello se suma el impacto de los siniestros de tránsito: alrededor de 8 personas mueren y 150 resultan heridas cada día en el Perú, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP). Frente a este escenario, Jack Alfaro Sánchez y José Domínguez León, estudiantes de la Escuela de Educación Superior Cibertec, desarrollaron VIALAB, una propuesta que utiliza inteligencia artificial, datos e incentivos para promover el cumplimiento de las normas y mejorar la gestión del tránsito.

La iniciativa, desarrollada por el equipo “AI Powered Solutions”, alcanzó el séptimo puesto entre los 48 equipos finalistas del Innovation Challenge 2026, competencia que reunió a representantes de más de 70 instituciones de educación superior de Perú y Latinoamérica. El proyecto respondió al reto de mejorar el transporte y tránsito en el país para promover una cultura de cumplimiento y respeto de las normas.

VIALAB plantea convertir inicialmente un distrito de Lima en un “laboratorio vivo de cultura vial” durante 12 a 18 meses. El propósito es probar en calles reales un modelo que permita medir el comportamiento de los conductores, intervenir sobre este y generar evidencia que pueda replicarse posteriormente en otros distritos y ciudades.

“Este reconocimiento refleja el compromiso con la innovación, el trabajo colaborativo y el desarrollo de soluciones que respondan a necesidades reales. Estar entre los diez mejores equipos del Innovation Challenge 2026 reafirma la calidad de la formación que brindamos en Cibertec. Este logro nos motiva a seguir fortaleciendo una cultura emprendedora capaz de generar impacto en el país y la región”, detalla Jhonny Jacinto, docente de Cibertec y asesor del equipo

¿Cómo funcionaría VIALAB?

La propuesta contempla instalar tecnología de monitoreo sobre la infraestructura existente, como semáforos inteligentes con reconocimiento de placas (ANPR), radares y controladores integrados, para obtener información del tránsito en tiempo real. Con estos datos, el sistema identificaría el comportamiento de los conductores y permitiría aplicar sanciones ante infracciones, además de reconocer a quienes respeten las normas mediante “Conductor Estrella”, un esquema que plantea beneficios potenciales como descuentos en el SOAT, prioridad o un sello de buen conductor.

Los resultados se visualizarían en un dashboard público de datos abiertos, que permitiría conocer la evolución del cumplimiento de las normas y evaluar qué medidas generan mejores resultados.

Tecnología, incentivos y autoridades bajo un mismo modelo

VIALAB propone integrar herramientas que suelen operar de manera independiente. Además de inteligencia artificial, fiscalización e incentivos, incorpora diseño urbano y un “Mando Único Distrital”, que reuniría al municipio, la ATU, la PNP y la Asociación Automotriz del Perú (AAP) para coordinar acciones a partir de la información recopilada.

De esta manera, los datos permitirían ajustar las intervenciones según lo observado en las calles y determinar cuáles pueden ser replicadas en otros territorios.

Tráfico en Lima

Del piloto en Lima a un modelo replicable

Para su implementación, los creadores estiman una inversión inicial de entre US$150.000 y US$190.000, destinada a tecnología, integración con semáforos existentes, plataforma de datos, dashboard y capacitación. A ello se sumaría un costo anual de operación y mantenimiento de entre US$30.000 y US$40.000.

Con esta propuesta, Jack Alfaro Sánchez, de la carrera de Administración de Redes y Comunicaciones, y José Domínguez León, alumno de Formación Continua, buscan demostrar que la tecnología puede convertirse en una herramienta para comprender el comportamiento vial, evaluar intervenciones y generar soluciones aplicables a los desafíos de movilidad del país.