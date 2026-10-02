Ford volverá a competir oficialmente en el Campeonato Mundial de Rally (WRC) desde 2028. La marca estadounidense anunció que retomará su participación como equipo de fábrica junto a M-Sport, su socio histórico en la categoría, después de más de una década desde su última campaña oficial.

El regreso no supondrá, sin embargo, el estreno inmediato de un auto completamente nuevo. Para 2027 y 2028, M-Sport utilizará una evolución del Ford Fiesta Rally2 adaptada al nuevo reglamento del campeonato. El verdadero estreno llegará en 2029, cuando Ford y M-Sport presenten un Rally1 completamente nuevo.

Este vehículo será desarrollado bajo el reglamento WRC27, que entrará en vigencia en 2027 y busca reducir los costos de participación en la máxima categoría de los rallies. Ford será el cuarto fabricante comprometido con esta nueva generación de autos.

La relación entre Ford y M-Sport no es nueva. Ambas compañías trabajan juntas desde 1997 y durante este periodo han competido con modelos como el Focus, Fiesta y Puma. Aunque Ford dejó su programa oficial a finales de 2012, M-Sport continuó utilizando vehículos de la marca en el campeonato.

Después de que esta temporada concretara su reestreno como motorista en Fórmula 1, ahora el gigante del óvalo adelanta el retorno a la primera línea del rally mundial, esta vez como fabricante. (Foto: Ford) / Ford

El proyecto también tendrá una conexión directa con los autos de calle. Ford señala que la experiencia obtenida en los rallies servirá para desarrollar su próxima generación de vehículos para Europa, incluidos modelos híbridos y eléctricos. El auto de competición de 2029 tomará inspiración de uno de los futuros modelos de pasajeros de la marca.

El regreso al WRC forma parte de una expansión de la presencia de Ford en el automovilismo internacional. La marca también participa en Fórmula 1, rally raid y prepara su retorno a la categoría principal del Mundial de Resistencia para 2027.