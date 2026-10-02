Ford anuncia su retorno al WRC. (Foto: Ford)
Ford anuncia su retorno al WRC. (Foto: Ford)
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Por Redacción EC

Ford volverá a competir oficialmente en el Campeonato Mundial de Rally (WRC) desde 2028. La marca estadounidense anunció que retomará su participación como equipo de fábrica junto a M-Sport, su socio histórico en la categoría, después de más de una década desde su última campaña oficial.

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