Chery presentó nuevas especificaciones de la Stockman, su primera pick-up de doble cabina para el mercado australiano y uno de los próximos modelos de la marca que apuesta por combinar un motor diésel con tecnología híbrida enchufable.

La pick-up utilizará un sistema denominado Super Hybrid, compuesto por un motor turbodiésel de 2,5 litros y una batería de 34 kWh con tecnología LFP. En conjunto, desarrolla 350 kW de potencia y 800 Nm de torque, cifras que la colocan entre las propuestas electrificadas más potentes de su segmento.

La batería permitirá recorrer hasta 96 km en modo exclusivamente eléctrico, según el ciclo WLTP. A ello se suma un tanque de combustible de 80 litros, una combinación pensada para mantener la autonomía de un vehículo diésel sin renunciar al uso eléctrico en recorridos cortos.

La Stockman también apunta al trabajo pesado. Tiene una capacidad de remolque de hasta 3.495 kg con freno y de 750 kg sin freno. Para conducción fuera del asfalto incorpora tracción integral, neumáticos todoterreno y bloqueo de los diferenciales delantero, central y trasero.

El despeje al suelo supera los 247 mm y la suspensión está compuesta por un esquema de doble horquilla adelante y ballestas en el eje posterior. La tolva mide 1.560 mm de largo, 1.560 mm de ancho y 500 mm de alto.

En el habitáculo, la propuesta combina elementos de trabajo con tecnología. Incluye un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, una pantalla central de 15,6 pulgadas y un sistema de audio de 14 parlantes, además de un paquete de sistemas de asistencia a la conducción.

Las primeras unidades serán entregadas en Australia desde el 1 de febrero de 2027. Chery todavía no ha comunicado el precio definitivo de la Stockman.