El Chery Stockman llegaría como el primer pick-up híbrido enchufable diésel en el mundo. (Foto: Chery Australia)
El Chery Stockman llegaría como el primer pick-up híbrido enchufable diésel en el mundo. (Foto: Chery Australia)
/ Chery Australia
Por Redacción EC

Chery presentó nuevas especificaciones de la Stockman, su primera pick-up de doble cabina para el mercado australiano y uno de los próximos modelos de la marca que apuesta por combinar un motor diésel con tecnología híbrida enchufable.

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