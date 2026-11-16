La promoción de uno de los videojuegos más esperados de los últimos años también llegó al mundo automotor. Rockstar Games, compañía desarrolladora de Grand Theft Auto VI (GTA VI), llevó a la realidad uno de los superdeportivos que aparecerán en esta nueva entrega: el Grotti Cheetah, un modelo inspirado en el clásico Ferrari Testarossa.

La iniciativa forma parte de la campaña publicitaria previa al estreno del videojuego, previsto para el 19 de noviembre de 2026. Para concretarla, Rockstar se asoció con West Coast Customs, empresa especializada en modificaciones y personalización de automóviles, con el objetivo de construir una unidad que reproduzca el diseño del vehículo virtual.

En la saga Grand Theft Auto, los fabricantes de automóviles suelen aparecer bajo nombres ficticios para evitar utilizar directamente las denominaciones comerciales de las marcas. En este caso, Grotti es la firma que representa a Ferrari dentro del universo del videojuego, mientras que el Cheetah es uno de sus modelos más reconocibles.

¿Cuánto cuesta el superdeportivo de GTA VI?

La unidad desarrollada para la campaña tiene un precio de venta de 1,2 millones de euros, equivalentes a aproximadamente US$1,3 millones. Su comercialización está a cargo de Selfridges, una cadena británica de grandes almacenes, mediante contacto a través de su página web.

🟣 Rockstar Games pone a la venta un superdeportivo de GTA en la VIDA REAL por 1,3 millones de dólares🤯 Se trata del Grotti Cheetah, un vehículo inspirado en el Ferrari Testarossa que ha sido recreado por West Coast Customs en colaboración con Rockstar. El coche, valorado en un millón de libras, está expuesto en los grandes almacenes Selfridges de Londres y forma parte de una colaboración especial por el lanzamiento de GTA 6🏎️ — Movistar eSports (@MovistareSports) November 10, 2026

El vehículo también puede ser visto en persona en Londres. Desde el 9 hasta el 29 de noviembre permanecerá expuesto en The Corner Shop, un espacio de exhibición de Selfridges.

Por el momento, no se han detallado públicamente aspectos como sus prestaciones mecánicas, potencia, número de unidades disponibles o especificaciones técnicas definitivas.

De esta manera, Rockstar convierte un automóvil del universo digital en una pieza de exhibición y colección, utilizando la cultura automotriz como parte de la promoción de GTA VI.