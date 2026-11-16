El Grotti Cheetah es un vehículo inspirado en el Ferrari Testarossa que ha sido recreado por West Coast Customs en colaboración con Rockstar. (Foto: Movistar eSports)
El Grotti Cheetah es un vehículo inspirado en el Ferrari Testarossa que ha sido recreado por West Coast Customs en colaboración con Rockstar. (Foto: Movistar eSports)
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Por Redacción EC

La promoción de uno de los videojuegos más esperados de los últimos años también llegó al mundo automotor. Rockstar Games, compañía desarrolladora de Grand Theft Auto VI (GTA VI), llevó a la realidad uno de los superdeportivos que aparecerán en esta nueva entrega: el Grotti Cheetah, un modelo inspirado en el clásico Ferrari Testarossa.

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