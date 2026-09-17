Ca7riel & Paco Amoroso, nominados a los Latin Grammy 2026, forman parte del selecto grupo de artistas que integran el álbum musical oficial de Grand Theft Auto VI (GTA 6). (Foto: Maria Laura Arturi - AFP / Instagram - @ca7rielypacoamoroso)
Ca7riel & Paco Amoroso, nominados a los Latin Grammy 2026, forman parte del selecto grupo de artistas que integran el álbum musical oficial de Grand Theft Auto VI (GTA 6). (Foto: Maria Laura Arturi - AFP / Instagram - @ca7rielypacoamoroso)
Por Redacción EC

El dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, nominados a los Latin Grammy 2026, forman parte del selecto grupo de artistas que integran el álbum musical oficial de Grand Theft Auto VI (GTA 6). El proyecto discográfico cuenta con un total de 34 canciones y su lanzamiento está programado para el 19 de noviembre, la misma fecha establecida para la llegada de GTA VI.

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