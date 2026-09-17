El dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, nominados a los Latin Grammy 2026, forman parte del selecto grupo de artistas que integran el álbum musical oficial de Grand Theft Auto VI (GTA 6). El proyecto discográfico cuenta con un total de 34 canciones y su lanzamiento está programado para el 19 de noviembre, la misma fecha establecida para la llegada de GTA VI.

Dentro de esta producción, Ca7riel y Paco Amoroso comparten créditos con artistas de la música internacional de la talla de Travis Scott, Rauw Alejandro y Future. La presencia del dúo latinoamericano marca un punto de partida para la música urbana de la región, llevando el talento y el sonido característico de Buenos Aires a una de las vitrinas de entretenimiento más influyentes del mundo.

Rockstar Games ya comenzó a revelar parte del contenido mediante seis sencillos. La lista incluye “That’s It”, de Yung Lean con Future y Metro Boomin; “RHYNO”, de Travis Scott; “Sexy Magic”, de Ca7riel & Paco Amoroso; “Last Thing You Need”, de Morgan Wallen; “Macacoa 2000”, de Rauw Alejandro; y “Bright Lights, Big City”, de Keith Richards.

El álbum incorporará propuestas relacionadas con el hip hop, la música urbana, la electrónica, el country y el rock, ampliando la tradición de la saga de utilizar la música como parte importante de la ambientación de sus ciudades y personajes.

En esta nueva edición, la banda sonora de GTA apuesta por el trap en inglés, la música electrónica y el pop latino, ritmos que reflejan la enorme trascendencia que el español y los ritmos hispanohablantes tienen dentro de la cultura pop global.

Por ahora, Rockstar Games no ha publicado la lista completa de las 34 canciones que compondrán “Grand Theft Auto VI: The Album”. Los sencillos disponibles funcionan como un adelanto del contenido musical que acompañará al videojuego cuando llegue al mercado.

"Grand Theft Auto VI" saldrá el próximo 19 de noviembre. / Rockstar Games

Además del lanzamiento digital, el álbum de GTA VI tendrá ediciones físicas en vinilo y CD, que podrán reservarse según la disponibilidad en cada mercado. De esta manera, Rockstar prepara una banda sonora que no solo formará parte de la experiencia de juego, sino que también tendrá un lanzamiento musical independiente.