Take-Two confirma la fecha de lanzamiento de GTA VI: se mantiene el 19 de noviembre

Por Agencia Europa Press

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI) se mantiene para el 19 de noviembre como ha asegurado el director ejecutivo de Take-Two, Strauss Zelnick, quien también ha comentado las buenas cifras que rodean a esta franquicia de acción y mundo abierto.

