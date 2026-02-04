Take-Two confirma la fecha de lanzamiento de GTA VI: se mantiene el 19 de noviembre

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI) se mantiene para el 19 de noviembre como ha asegurado el director ejecutivo de Take-Two, Strauss Zelnick, quien también ha comentado las buenas cifras que rodean a esta franquicia de acción y mundo abierto.

Rockstar Games, desarrolladora de Grand Theft Auto, estableció en noviembre del año pasada la nueva fecha de lanzamiento de la sexta entrega, que inicialmente iba a llegar en otoño de 2025 e incluso se pospuso para mayo de 2026.

Así, Grand Theft Auto VI se lanzará el 19 de noviembre de este año, y los planes de la compañía parecen no haber cambiado, ya que es la misma fecha que ha compartido el director ejecutivo de Take-Two en el marco de los resultados financieros del tercer trimestre de su año fiscal 2026.

“Nuestra ejecución durante el año fiscal 2026 ha sido extraordinaria y tenemos mucha confianza a medida que nos acercamos al año fiscal 2027, que promete ser innovador para Take-Two y toda la industria del entretenimiento, liderado por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI el 19 de noviembre y el marketing de lanzamiento de Rockstar comenzará este verano”, ha informado Zelnick.

Las expectativas con este juego son altas. Take-Two ha destacado las cifras que rodean a su anuncio, asegurando que el primer trailer, publicado en diciembre de 2023 en exclusiva en YouTube “rompió el récord del mayor debut de vIdeo no musical en la plataforma con más de 93 millones de visitas en 24 horas”.

También ha señalado que “el debut multiplataforma del tráiler 2 es el mayor lanzamiento de vIdeo de todos los tiempos, con más de 475 millones de visitas en 24 horas”.

En declaraciones a Variety, Zelnick ha tajado los rumores que decían que GTA VI saldría inicialmente en formato ‘online’, mientras que la copia física llegaría en 2027, para evitar los problemas de las filtraciones. “Ese no es el plan”, ha asegurado.

Zelnick también ha comentado las ventas de Grand Theft Auto V que, como asegura, “se mantienen fuertes” tras superar los 225 millones de unidades desde su lanzamiento en 2013. Y ha mencionado el crecimiento en el gasto que hacen los jugadores en GTA Online, que ha sido del 27%.