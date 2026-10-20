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"Grand Theft Auto VI" estará disponible el 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X/S.
"Grand Theft Auto VI" estará disponible el 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X/S.
/ Rockstar Games
Por Juan Luis Del Campo

Grand Theft Auto VI” es uno de los juegos más esperados de la década, y las preventas del juego lo demuestra a menos de un mes de su salida el 19 de noviembre.

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