“Grand Theft Auto VI” es uno de los juegos más esperados de la década, y las preventas del juego lo demuestra a menos de un mes de su salida el 19 de noviembre.

Un análisis por la firma Sensor Tower difundido por la publicación especializada en videojuegos GamesIndustry.biz señala que el esperado título ha sido preordenado 6,45 millones de veces en los Estados Unidos, lo que calculan dará a sus desarrolladores Rockstar Games y su empresa matriz Take-Two ganancias de US$630 millones.

Se trata de un increíble volumen, sobre todo si se compara con los juegos más anticipados de los últimos seis años, con “Grand Theft Auto VI” superando el número de preventas del anterior dueño del récord en un periodo equivalente de tiempo, “Call of Duty: Modern Warfare 2” (2022), por 148%.

El análisis de Sensor Tower también muestra que por el momento la mayoría de las ventas se realizaron en el PlayStation 5 (74%), frente al Xbox Series X/S (26%). Actualmente el juego es exclusivo para consolas, aunque se espera una versión para PC en el futuro.

“Grand Theft Auto VI” sigue la historia de Jason y Lucía, una especie de Bonnie y Clyde modernos que se verán involucrados en el lado oscuro y criminal de Vice City, una versión retorcida de la ciudad de Miami que que vimos por última vez hace casi dos décadas en “Grand Theft Auto: Vice City Stories”.

El juego estará disponible el 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X/S.