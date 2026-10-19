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Resumen

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En los últimos años se ha puesto de moda medirse la glucosa de forma continua sin que haya ninguna necesidad.
En los últimos años se ha puesto de moda medirse la glucosa de forma continua sin que haya ninguna necesidad.
/ Getty Images
Por BBC News Mundo

En los últimos años, han empezado a ocurrir dos cosas sorprendentes. Personas sanas han comenzado a utilizar dispositivos que les permiten controlar sus niveles de azúcar en sangre a lo largo del día. Otras han eliminado por completo los carbohidratos refinados, como el pan blanco y la pasta.

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