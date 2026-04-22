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La periodista Melissa Hogenboom cambió su dieta para ver los efectos del consumo de azúcar en su cuerpo.
La periodista Melissa Hogenboom cambió su dieta para ver los efectos del consumo de azúcar en su cuerpo.
/ Unsplash
Por BBC News Mundo

Los alimentos con azúcares añadidos están por todas partes, incluso en algunos lugares sorprendentes. Entonces, ¿qué tan fácil resulta prescindir del azúcar y qué impacto puede tener esto en tu salud?

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