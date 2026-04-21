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El relevo de Tim Cook abre una nueva etapa en Apple. Desde su fundación, la empresa ha tenido pocos CEO, pero cada uno marcó una etapa clave en su evolución, desde los años más caóticos hasta convertirse en la compañía tecnológica más valiosa del mundo.
El relevo de Tim Cook abre una nueva etapa en Apple. Desde su fundación, la empresa ha tenido pocos CEO, pero cada uno marcó una etapa clave en su evolución, desde los años más caóticos hasta convertirse en la compañía tecnológica más valiosa del mundo.
Antes de Steve Jobs, Apple pasó por una etapa inestable con directivos como Michael Scott, el primer CEO de la compañía, y John Sculley, quien impulsó el crecimiento comercial, pero también protagonizó la salida de Jobs en los años 80.
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Tras ello, la compañía atravesó una crisis marcada por decisiones erráticas bajo líderes como Michael Spindler y Gil Amelio, en una etapa donde Apple estuvo cerca de desaparecer.
El regreso que cambió todo
El retorno de Steve Jobs en 1997 marcó un punto de inflexión. Bajo su liderazgo, Apple simplificó su catálogo y lanzó productos clave como el iMac, el iPod y, más adelante, el iPhone, sentando las bases de su dominio actual.
Tras su muerte, Tim Cook asumió el mando en 2011. Su gestión consolidó el crecimiento de la compañía, expandió su ecosistema de servicios y llevó a Apple a cifras récord en ingresos y valor de mercado.
Una nueva etapa con Ternus
Ahora, el liderazgo pasará a John Ternus, un perfil técnico con décadas dentro de la empresa. Su llegada marca una transición hacia una Apple que podría enfocarse aún más en el producto y la ingeniería.
A diferencia de Jobs o Cook, Ternus representa una generación formada dentro de la propia compañía, con experiencia directa en el desarrollo de hardware y una trayectoria ligada a los principales dispositivos de la última década.
Su reto será mantener el liderazgo de Apple en un mercado más competitivo, impulsar nuevas categorías de productos y consolidar su estrategia en áreas clave como la inteligencia artificial.
La cronología de los CEO de Apple
De Michael Scott a John Ternus: los líderes que marcaron las distintas etapas de Apple.
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