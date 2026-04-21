Resumen

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Steve Jobs y Steve Wozniak, fundadores de Apple, trabajando en una computadora de la empresa. (Foto: AFP)
Steve Jobs y Steve Wozniak, fundadores de Apple, trabajando en una computadora de la empresa. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

El relevo de Tim Cook abre una nueva etapa en Apple. Desde su fundación, la empresa ha tenido pocos CEO, pero cada uno marcó una etapa clave en su evolución, desde los años más caóticos hasta convertirse en la compañía tecnológica más valiosa del mundo.

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