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Los científicos utilizaron el micropatronaje químico para “dibujar” líneas de proteína sobre las superficies planas, a las que las células de adhieren, permitiendo así crear un “mapa” de orientaciones celulares a medida. Imagen referencial. (Foto: AFP / DAMIEN MEYER)
Los científicos utilizaron el micropatronaje químico para “dibujar” líneas de proteína sobre las superficies planas, a las que las células de adhieren, permitiendo así crear un “mapa” de orientaciones celulares a medida. Imagen referencial. (Foto: AFP / DAMIEN MEYER)
/ DAMIEN MEYER
Por Agencia EFE

Un equipo de científicos ha desarrollado una estrategia pionera para “programar” los cambios de forma de tejidos biológicos, controlando la orientación de sus células mediante patrones químicos, un hallazgo que amplía las fronteras de la medicina regenerativa, el diseño de materiales vivos inteligentes y la robótica biohíbrida.

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