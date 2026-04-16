Paramount ha lanzado el segundo tráiler de su anticipada adaptación de la saga de videojuegos “Street Fighter”, mostrándonos una estética que parece sacada de las salas de arcade y una excelente coreografía digna del rey de los juegos de peleas.

La cinta, dirigida por Kitao Sakurai (“Bad Trip”) y a estrenarse el próximo 16 de octubre, es la segunda adaptación de “Street Fighter” de llegar a la gran pantalla, con muchos de nosotros acordándose de la película de 1994 protagonizada por Raul Julia y Jean-Claude Van Damme.

A diferencia de esa adaptación, donde el foco estuvo en el personaje de Guile, en esta nueva adaptación la historia parece estar centrada en la amistad (y rivalidad) entre los protagonistas de la saga Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo).

Así dice la descripción oficial de la película:

“Ambientada en 1993, los luchadores de Street Fighter Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo), que se habían distanciado, se ven obligados a volver al combate cuando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) los recluta para el próximo Torneo Mundial de Guerreros: un brutal enfrentamiento de puños, destino y furia. Pero detrás de esta batalla real se esconde una conspiración mortal que los obliga a enfrentarse entre sí y a los demonios de su pasado. Y si no lo hacen, ¡se acabó el juego!”.

Además de Koji y Centineo, la película contará con la participación de Cody Rhodes como Guile, David Dastmalchian como M.Bison, Mel Jarnson como Cammy, Jason Momoa como Blanka, Orville Peck como Vega, 50 Cent como Balrog, Vidyut Jammwal como Dhalsim, Oliver Richters como Zangief, Hirooki Goto como E. Honda, entre otros.