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Balrog (50 Cent) y Ken Masters (Noah Centineo) en una escena de la próxima adaptación de "Street Fighter".
Balrog (50 Cent) y Ken Masters (Noah Centineo) en una escena de la próxima adaptación de "Street Fighter".
/ Paramount Pictures
Por Redacción EC

Paramount ha lanzado el segundo tráiler de su anticipada adaptación de la saga de videojuegos “Street Fighter”, mostrándonos una estética que parece sacada de las salas de arcade y una excelente coreografía digna del rey de los juegos de peleas.

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