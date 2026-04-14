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Resumen

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En el estudio aunque todos los LLM probados llegaron a un diagnóstico final correcto más del 90% de las veces cuando se les proporcionó toda la información pertinente en el caso de un paciente, obtuvieron consistentemente un desempeño deficiente en los pasos iniciales del proceso diagnóstico, impulsados por el razonamiento.
En el estudio aunque todos los LLM probados llegaron a un diagnóstico final correcto más del 90% de las veces cuando se les proporcionó toda la información pertinente en el caso de un paciente, obtuvieron consistentemente un desempeño deficiente en los pasos iniciales del proceso diagnóstico, impulsados por el razonamiento.
/ Pixabay
Por Agencia EFE

Aunque los chatbots de inteligencia artificial (IA) utilizados en la atención médica suelen acertar el diagnóstico cuando disponen de la información clínica completa, siguen mostrando deficiencias importantes cuando tienen que diagnosticar con poca información o cuando tienen que hacer un diagnóstico diferencial.

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